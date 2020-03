Amir Khan pense que la maison séparée a aidé la relation

2020-03-30 12:30:06

Amir Khan pense que le fait d’avoir un “pad de garçon” séparé dans lequel il peut se retirer loin de sa femme et de ses enfants a renforcé son mariage.

Le boxeur de 33 ans vit dans une résidence de quatre chambres avec son conjoint Faryal Makhdoom et ses enfants Lamaisah, cinq ans, Alayna, 23 mois, et Zaviyar, âgé de quatre semaines, mais il pense avoir une autre petite maison où il pourra se retirer quand il veut un peu de temps et d’espace a été la “meilleure chose jamais” pour leur relation.

Faryal a raconté le nouveau numéro de OK! magazine: “Parfois, quand vous ne pouvez pas vous supporter, vous devez penser que vous avez des enfants …”

Amir a ajouté: “C’est pourquoi j’ai l’autre maison, donc je peux me promener là-bas.

«Je jure que c’est la meilleure chose de tous les temps. Je pense que le fait d’avoir une maison séparée a également renforcé notre relation, parce que vous n’êtes pas face à face tout le temps.

“J’ai parfois besoin de mon propre espace pour avoir mes amis et avoir un peu de froid. Et Faryal peut faire de même.”

Mais le couple – marié depuis sept ans – pense également que devenir parents les a rapprochés et les a fait grandir.

Amir a déclaré à propos de la parentalité: “C’est devenu plus fort. Vous pensez les uns aux autres.”

Faryal a ajouté: “Quand vous n’avez pas d’enfants, vous pensez jeune et agissez jeune. Mais avec les enfants, vous grandissez et je pense que cela vous rend définitivement plus fort.”

En 2017, Amir et Faryal se sont séparés et ont fait des insultes blessantes sur les réseaux sociaux avant de finalement se réconcilier.

Amir a précédemment imputé un “manque de communication” aux problèmes conjugaux du couple.

Lors d’une apparition à la télévision au début de 2018, il a déclaré: “Vous voulez parfois changer les choses, la façon dont cela a été rendu public n’était pas agréable … la colère prend parfois le dessus. Cela s’est produit en 2017. Avec un peu de chance, en 2018, nous ‘ Nous avons tous les deux mis cela derrière nous, nous avons un joli bébé qui vient cette année, nous avons aussi Lamaisah, ma carrière de boxe, [I will] obtenir de bons combats po Que s’est-il passé? Un manque de communication. ”

Faryal a ajouté: “C’était juste un malentendu. J’étais en Angleterre, il était à Dubaï, il pensait qu’il était un peu cool à Dubaï en faisant des tweets.”

.