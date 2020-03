Amour et tonnerre », confirme Tessa Thompson

Les rumeurs sont vraies. Christian Bale passe de DC à Marvel Cinematic Universe. L’acteur de Batman incarnera un méchant dans le prochain film Thor: Love and Thunder. Sa co-star Tessa Thompson a confirmé la nouvelle dans une récente interview avec Entertainment Tonight.

“Christian Bale va jouer notre méchant, ce qui va être fantastique”, a déclaré l’actrice qui incarne Valkyrie lors de la première de la saison 3 de Westworld. “J’ai lu le script. Je ne peux pas vous en dire beaucoup. Beaucoup de messages texte passionnants échangés entre Natalie [Portman] et moi. Nous allons nous amuser. Taika [Waititi] est en train d’écrire [and] direction. Quelques visages familiers. De nouvelles personnes arrivent dans le mix. “

Quel personnage jouera Christian Bale dans ‘Thor 4’?

Jusqu’à présent, il n’y a pas de mot officiel sur lequel le méchant Bale jouera dans le film, dont la sortie est prévue pour le 5 novembre 2021, et qui sera réalisé Waititi, qui a également réalisé Thor: Ragnarok. Mais la rumeur est que l’acteur oscarisé incarnera un “méchant intergalactique” qui est “autrement dit”, selon We Got This Covered. Gorr the God Butcher est une possibilité. Comme son nom l’indique, Gorr fait le tour de tuer des dieux, ce qui ferait de lui un bon antagoniste pour Thor.

Bien que l’identité du personnage de Bale soit encore inconnue, de nombreux fans de MCU étaient ravis d’apprendre qu’il rejoignait le film. “Excellente nouvelle”, a tweeté l’un d’eux. “Je suis ravi de voir où cela va”, a commenté un autre.

Thompson fait allusion à ce qui attend Valkyrie

Dans sa conversation avec ET, Thompson a également laissé quelques indices sur ce qui attend son personnage. Lorsque le public verra la guerrière Valkyrie, elle sera sur le trône à Asagard – et non en tant que reine.

“Elle est roi”, a expliqué l’actrice. “Si elle ne trouve pas sa reine, elle sera juste roi et reine en même temps.”

Taika Waititi dit que le prochain film de “Thor” sera “encore plus fou”

En plus de Thompson et Bale, Thor: Love and Thunder marquera le retour de Portman en tant que Jane Foster, qui devient Thor, Goddess of Thunder. Et bien sûr, Chris Hemsworth est de retour en tant que Thor. Reste à savoir ce qui va arriver à tous ces personnages, mais Waititi promet que cela vous épatera.

“Eh bien, si vous prenez Ragnarok, qui je pense était un film très extravagant et grand, nous essayons de doubler tout ce que nous avons fait avec cela et de créer quelque chose qui est encore plus fou et encore plus d’une grande aventure”, il a dit à ET en 2019.

Il a également déclaré que son personnage Korg reviendrait.

“Ramener quelques personnages bien-aimés et … une grande partie du film, je [didn’t] décider nécessairement, mais Thor et Korg sont un peu un duo dans ce film “, at-il dit. “Donc, mon personnage revient et nous les verrons tous les deux.”

