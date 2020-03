Amy Roloff a dit qu’elle voulait à la fois «un mariage» et «une réception» avec Chris Marek

Little People, Big World revient en mars 2020, et les fans ont hâte d’en savoir plus sur le prochain mariage d’Amy Roloff avec Chris Marek. Nous savons qu’Amy et Matt Roloff ont divorcé il y a des années, et Amy a eu beaucoup de difficultés à quitter son mariage. De décider de sa situation de vie à se présenter comme une femme célibataire, Amy a dû entrer courageusement dans le monde de l’inconnu. Mais elle atterrit sur ses pieds malgré les doutes et le chaos.

Amy donne à ses abonnés des médias sociaux de nombreuses mises à jour sur sa situation de vie et son engagement envers Marek. Et maintenant, elle a des détails sur le mariage à considérer. Lors d’une conversation sur Facebook Live, elle a mentionné qu’elle cherchait un mariage traditionnel la deuxième fois, ce qui signifie qu’elle ne prévoit pas non plus de s’enfuir. Voici ce qu’elle a dit aux téléspectateurs.

Amy Roloff est ravie de son avenir avec son fiancé Chris Marek

Le divorce d’Amy l’a durement touchée et elle a du mal à élaborer un plan pour aller de l’avant. Quand elle a rencontré Marek, cependant, elle a semblé récupérer son étincelle. Leurs fréquentes sorties en moto se sont transformées en véritables sentiments l’un pour l’autre. Et bien qu’Amy ait mentionné qu’elle n’avait jamais envisagé de se marier à nouveau, sa relation avec Marek lui donnait envie de donner un autre coup à l’amour.

Marek a proposé à Amy en septembre 2019, et elle a tout raconté à ses abonnés Instagram. “Je ne pouvais pas le croire! J’ai pleuré, il avait des larmes et bien sûr j’ai dit OUI! Je suis fiancée et je ne pourrais pas être plus heureuse. J’adore tellement cet homme », a-t-elle légendé son message sur elle et Marek. Et depuis lors, elle a expliqué à ses partisans tous ses projets qu’elle espère pour son futur mari.

En janvier, Amy a sous-titré une publication sur Instagram déclarant qu’elle allait «continuer à faire de mon mieux pour atteindre les objectifs que je me suis fixés pour 2020, terminer des affaires persistantes à partir de 2019 et être prête pour de nouveaux projets, plus de tournage, des voyages, de l’aventure , plus de vie avec mon homme Chris. “

Tous les enfants de Roloff se sont mariés aux fermes de Roloff

Alors, à quoi ressemblent les plans de mariage d’Amy jusqu’à présent? Il est difficile de dire exactement où elle envisage de faire le noeud, car nous ne savons pas si elle a ces détails martelés pour l’instant. Mais nous savons que tous ses enfants se sont mariés ou ont eu leurs réceptions de mariage à Roloff Farms, car la ferme a une église privée. Matt a décrit l’église comme «un symbole de la grâce des dieux sur notre ferme».

À l’époque où Jacob Roloff se mariait en 2019, Amy a discuté du mariage via Facebook Live. «Les trois enfants se sont mariés à la ferme», a noté Amy. “Et j’ai dit, oh, pour que je m’assure que cela se produise, le 1er novembre – ils se marient en septembre. … Ce sont certaines choses que je voulais m’assurer dans ma prise de décision parce que c’est au moins ce que je pouvais faire pour Jacob. »

Matt a également publié de nombreuses informations sur le nettoyage de la propriété pour le mariage de Jacob. Plus tard, il a précisé que Jacob et sa femme avaient noué le nœud sur la plage, mais le couple avait une belle réception sur la propriété de la ferme.

Amy a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de s’enfuir avec Marek

Amy Roloff visite Hollywood Today en direct au W ​​Hollywood | David Livingston / .

Alors, Amy maintiendra-t-elle la tradition et se mariera-t-elle à la ferme? Depuis qu’elle a officiellement quitté la propriété, elle pourrait avoir des sentiments mitigés. Mais Good Housekeeping note qu’Amy a mentionné lors d’une autre vidéo Facebook Live qu’elle ne s’enfuirait pas avec Marek.

“Je suis beaucoup plus une personne traditionnelle … Je veux le mariage et la réception”, a déclaré Amy. «Je voudrais partager cette expérience avec [Chris]. “

En parlant de tradition, Amy a également mentionné qu’elle porterait une robe de mariée dans l’allée la deuxième fois, bien que “ce ne soit pas blanc”. Lisa, l’amie d’Amy qui participe également aux appels Facebook Live avec elle, a suggéré à Randy Fenoli de Say Yes to the Dress de concevoir une robe spéciale juste pour Amy.

Nous avons hâte d’en savoir plus sur les projets d’Amy avec Chris à l’avenir. Jusqu’à présent, nous savons que le mariage n’aura pas lieu avant 2021 – mais ce délai donne, espérons-le, beaucoup de possibilités au couple de partager tous les détails avec les fans.

