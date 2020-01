Amy Roloff n’a toujours pas fixé de date de mariage pour épouser Chris Marek

L’amour est dans l’air pour Amy Roloff de Little People, Big World. Les fans de la série se souviennent peut-être du moment où Amy et Matt Roloff étaient mariés et vivaient ensemble dans les fermes Roloff avec leurs quatre enfants, mais les temps ont changé. Maintenant, les enfants sont tous adultes – et Matt et Amy ont divorcé et se sont séparés.

Amy a décidé de vendre sa moitié de Roloff Farms à Matt, car cela lui permettrait de continuer à gérer la ferme pendant qu’elle poursuit une nouvelle vie. La transition n’a pas été facile, mais elle a son fiancé, Chris Marek, à ses côtés.

Alors que les fans attendent avec impatience plus de détails sur le prochain mariage d’Amy, il semble que nous devrons attendre un moment pour qu’elle se marie. Voici ce qu’elle a dit à ses abonnés Facebook.

Amy Roloff est actuellement fiancée avec Chris Marek

Amy a écrit sur son divorce dans ses mémoires, A Little Me. Et elle a écrit et raconté à quel point elle était dévastée après l’échec de son mariage. Il semble cependant qu’elle ait retrouvé l’amour, comme son partenaire de trois ans, Chris Marek, lui a proposé en 2019.

“Devine quoi! Je voulais partager avec vous – je suis fiancé! J’étais tellement surpris quand Chris m’a demandé de l’épouser. J’ai dit OUI », a expliqué Amy en légende de sa publication sur Instagram le 20 septembre 2019.« Je ne pourrais pas être plus heureuse et j’attends donc avec impatience cette nouvelle partie de notre voyage ensemble.

Les fans de LPBW se souviendront peut-être du moment où Amy a commencé à connaître Marek. Ils se sont rencontrés lors d’un événement de mixage et se sont à nouveau connectés lors d’une fête à la piscine, et Amy semblait aimer l’esprit aventureux de Marek et les promenades en moto. Bien que les fans ne semblaient pas l’aimer au début, ils se sont réchauffés depuis et ont adoré voir Amy si heureuse et brillante.

Elle parle beaucoup de son avenir avec Marek sur Instagram

Amy est prête à repartir à neuf en 2020 avec sa nouvelle maison. Alors que Marek l’a aidée dans la vente depuis qu’il est agent immobilier, la maison ne semble être qu’au nom d’Amy malgré leur mariage proche. Certains fans se demandent peut-être si Amy est si sérieuse à l’idée d’inclure Marek dans sa vie, mais elle semble parler beaucoup de lui sur Instagram et l’intégrer dans ses projets futurs.

Amy a posté une douce photo d’elle et Marek tenant des flûtes à champagne le jour du Nouvel An. «Qu’est-ce qui a changé ma vie en 2019? C’était quand Chris m’a demandé de l’épouser. Je ne pourrais pas être plus heureux dans mon deuxième acte! et j’ai hâte de voir ce que 2020 peut apporter », a-t-elle ajouté.

Puis, le 4 janvier, elle a de nouveau mentionné son avenir avec Marek. «Je sais que nous commençons déjà 4 jours dans la nouvelle année mais… ce week-end, c’est quand je range les décorations, je me souviens de certains moments incroyables et je chéris les moments que j’ai dû rassembler… avec Chris, ma famille et mes enfants et je me prépare de continuer à faire de mon mieux pour atteindre les objectifs que je me suis fixés pour 2020… », a-t-elle écrit.

Amy a déclaré à Facebook qu’ils n’avaient pas encore fixé de date de mariage

Amy Roloff et Matt Roloff apparaissent dans l’émission «Today» de NBC News | Peter Kramer / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Amy n’a jamais été du genre à précipiter de grandes décisions. Il lui a fallu des mois pour décider ce qu’elle voulait faire avec Roloff Farms des années après son divorce avec Matt, par exemple. Et elle n’est pas non plus précipitée dans ce deuxième mariage avec Marek. Bien qu’elle ait clairement indiqué qu’elle était très heureuse d’être fiancée, elle a dit à ses abonnés Facebook lors d’une vidéo en direct qu’ils ne devraient pas s’attendre à un mariage de si tôt.

Autour de Noël, Amy et son amie sont allées sur Facebook Live pour partager des mises à jour sur leur vie. Et bien sûr, le sujet du mariage est venu. Lorsqu’un des fans d’Amy lui a demandé si elle avait fixé une date pour le mariage, Amy a répondu: “Non, nous ne l’avons pas fait.”

À cela, son amie, Lisa, a déclaré: “Nous en avons un peu parlé.” Mais, à la grande surprise de Lisa, Amy a riposté que la date inconnue susmentionnée ne fonctionnera plus.

“2021 est la date que nous allons faire”, a vérifié Amy.

On dirait que les fans d’Amy ont au moins un an avant le mariage, mais nous regarderons de près pour voir comment elle planifie son grand jour. Pour l’instant, nous sommes ravis de voir des photos de sa nouvelle maison une fois la décoration terminée. Et bien sûr, nous espérons plus de photos d’elle avec son homme!

