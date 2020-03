Amy Roloff vient de parler du «temps précaire et effrayant» du coronavirus

Une nouvelle saison de Little People, Big World arrive fin mars 2020, et les fans l’attendent plus que jamais avec impatience maintenant qu’ils sont coincés à l’intérieur. Le coronavirus (COVID-19) a balayé le monde et les gens achètent en panique autant de fournitures que possible. Maintenant, beaucoup sont prêts à rester à l’intérieur pour le long terme – et certaines célébrités de la téléréalité se tournent vers leur base de fans pour s’enregistrer.

Amy Roloff de Little People, Big World a un certain nombre d’adeptes et de partisans fidèles. Elle est à la télévision depuis plus d’une décennie et demie, et elle a partagé tous les aspects de sa vie, de son divorce à son nouveau déménagement, avec ses followers. Maintenant, elle se rend sur Instagram pour partager ses sentiments actuels sur le coronavirus. Voici ce qu’elle avait à dire sur «les temps précaires et effrayants».

L’ex-mari d’Amy Roloff, Matt Roloff, a dû suspendre le tournage du matériel promotionnel

Amy Roloff et Matt Roloff apparaissent dans l’émission «Today» de NBC News | Peter Kramer / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

La vie de tout le monde est bouleversée par l’état actuel du virus, et l’industrie du divertissement en pâtit également. Alors que les Roloffs ont certainement terminé le tournage de leur prochaine saison de LPBW, ils n’ont pas fini avec leur matériel promotionnel. Et il semble que les promos pourraient devoir rester incomplètes avant le début de la saison le 31 mars.

Soap Dirt a noté que Matt, Zach et Tori Roloff, ainsi que la petite amie de Matt, Caryn Chandler, étaient tous censés se rendre à Nashville pour prendre des promotions. Malheureusement, avant que la famille ne puisse décoller, une catastrophe a frappé la région de Nashville. La ville a été frappée par des tornades mortelles qui ont retardé le tournage. Et maintenant que le coronavirus arrête également les voyages, nous doutons que la famille puisse se rendre à Nashville à tout moment dès qu’elle a prévu.

Amy a parlé du «temps effrayant» du coronavirus

Tous les membres de la famille Roloff ont été assez transparents avec leurs pensées et leurs sentiments concernant les événements majeurs qui se sont produits lors de l’émission. En ce qui concerne les événements mondiaux, il semble qu’ils contactent également leurs abonnés via Instagram. Matt Roloff a publié une «Prière pour une pandémie» sur son histoire Instagram. Et Amy a ajouté une vidéo la montrant marchant seule à l’extérieur et parlant du virus.

“Nous vivons définitivement dans une période très précaire et effrayante en ce moment, c’est fou”, a déclaré Amy dans sa vidéo. “Je voulais juste vous faire savoir que je pense à tout le monde et j’essaie de faire de mon mieux. Mais je pense que c’est un rappel pour nous de faire notre diligence raisonnable pour rester en sécurité, rester en bonne santé et faire tout ce que nous pouvons pour essayer d’y arriver. Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. »

Amy a également ajouté un message important de ne pas perdre espoir. «Des moments comme celui-ci me rappellent toujours de ne jamais abandonner. Ne jamais perdre espoir. Je pense qu’une fois que nous faisons cela, nous avons perdu beaucoup plus que ce à quoi nous sommes confrontés maintenant. “

Ses partisans offrent un soutien

Il est maintenant temps pour le monde de se rassembler pour combattre le coronavirus avec patience et coopération. Et beaucoup adoraient le message d’Amy à ses fans.

“Merci pour vos encouragements et votre attention!” un abonné a commenté sa vidéo. «Priez pour que vous et toute votre famille restiez en bonne santé.»

“Merci d’avoir pensé à nous … Restez en sécurité et en bonne santé Amy”, a écrit un autre.

Un autre a ajouté: «merci pour vos paroles de foi et de positivité… en pensant à vous et à votre famille.»

Nous souhaitons le meilleur que les Roloffs puissent rester en sécurité et en bonne santé pendant ces moments difficiles. Et nous avons hâte de voir la nouvelle saison de LPBW commencer le 31 mars.

