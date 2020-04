2020-04-14 20:30:05

Amy Schumer a changé le deuxième prénom de son fils après avoir réalisé que son surnom complet, Gene Attell, ressemblait à “génital”.

L’actrice ‘I Feel Pretty’ a initialement appelé son fils – qui fête son premier anniversaire le mois prochain – Gene Attell, mais après avoir découvert que le surnom pourrait être mal interprété comme “génital”, elle a décidé de le changer en Gene David.

S’exprimant sur le podcast “Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith”, Amy – qui a son fils avec son mari Chris Fischer – a déclaré: “Le nom de notre bébé est officiellement changé. C’est maintenant Gene David Fischer. C’était Gene Attell Fischer, mais nous avons réalisé que, par accident, nous avons nommé notre fils «génital». ”

Et Claudia O’Doherty, invitée au podcast, a admis que sa mère avait réalisé le désastre des noms presque immédiatement.

Elle a dit: “Ma mère m’a fait remarquer cela en fait. Ma mère était comme” Amy a appelé son fils génital. Et je me suis dit: “De quoi parlez-vous?” Et puis, elle avait raison. ”

Amy, 38 ans, a subi un traitement de FIV afin d’avoir un deuxième enfant avec son mari, et a récemment déclaré qu’elle se sentait “autonomisée” après avoir partagé son voyage en ligne.

S’adressant à Instagram, elle a partagé: “Hé! Alors l’ivf est allé comme ça pour nous. Ils ont récupéré 35 œufs de moi. Pas mal pour la vieille gal à droite? Puis 26 fécondés! Whoah à droite? Pour tous ceux nous avons obtenu 1 embryon normal de cela et 2 mosaïques de bas niveau (la mosaïque signifie qu’il y a des cellules anormales mais peut toujours conduire à un bébé en bonne santé) Nous nous sentons donc chanceux d’en avoir 1! Mais quelle baisse non? Quoi qu’il en soit, j’ai tellement apprécié que tout le monde partage ses histoires de FIV avec moi . Ils m’ont permis de me sentir responsabilisé et soutenu. Je voulais donc vous dire comment le mien s’est déroulé. Tant de femmes passent par plusieurs cycles de FIV, ce qui est douloureux et exténuant mentalement. J’ai entendu des centaines de femmes parler de mes fausses couches et de leurs difficultés et aussi beaucoup d’histoires pleines d’espoir sur la façon dont cela a fonctionné après des rondes et des rondes d’IVF !! Cela a été vraiment encourageant. Merci. Quoi qu’il en soit, je suis tellement reconnaissant pour notre fils et que nous avons les ressources pour obtenir de l’aide de cette manière. Je voulais juste partager et envoyer de l’amour et de la force à toutes les femmes guerrières qui vont à travers gh ce processus. (sic) “

