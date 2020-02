Amy Schumer détaille la FIV Journey et révèle qu’elle a un embryon «normal»

Amy Schumer dévoile son voyage «douloureux et exténuant mentalement» avec la FIV.

Vendredi, la comédienne de 38 ans a détaillé son expérience de la fécondation in vitro et a révélé que 26 de ses ovules étaient fécondés – mais ils n’ont récupéré qu’un embryon “normal”.

Sous-titrant un selfie, Schumer a écrit: “Hé! Alors l’IVF est allé comme ça pour nous. Ils ont récupéré 35 œufs de moi. Pas mal pour la vieille gal à droite? Puis 26 fécondés! Whoah à droite? Pour tous ceux que nous avons obtenu 1 embryon normal de cela et 2 mosaïques de bas niveau (la mosaïque signifie qu’il y a des cellules anormales mais peut toujours conduire à un bébé en bonne santé) Nous avons donc de la chance d’en avoir 1! Mais quelle baisse non? “

La star de “I Feel Pretty”, qui a tenu ses fans au courant tout au long de son processus, a remercié ses abonnés pour leur soutien et pour s’être ouvert sur leurs voyages en FIV.

“Quoi qu’il en soit, j’ai tellement apprécié que tout le monde partage avec moi leurs histoires sur l’Ivf”, a écrit Schumer. “Ils m’ont fait me sentir responsabilisé et soutenu. Je voulais donc vous dire comment le mien s’est déroulé. Tant de femmes passent par plusieurs cycles de FIV, ce qui est douloureux et exténuant mentalement.”

Elle a poursuivi: “J’ai entendu des centaines de femmes parler de mes fausses couches et de leurs difficultés, ainsi que de nombreuses histoires pleines d’espoir sur la façon dont cela a fonctionné après des rondes et des rondes d’IVF !! Cela a été vraiment encourageant. Merci.”

“Quoi qu’il en soit, je suis tellement reconnaissant envers notre fils et nous avons les ressources nécessaires pour obtenir de l’aide de cette manière”, a conclu Schumer. Je voulais juste partager et envoyer de l’amour et de la force à toutes les femmes guerrières qui passent par ce processus. 🎸💪🏾 mon numéro est dans ma biographie si vous êtes prêt à m’envoyer un message texte sur votre expérience ou tout ce que vous ressentez. Je les lis quand je ne peux pas dormir ou avoir le temps time “

L’actrice de “Trainwreck” a partagé une capture d’écran de son message et a écrit “1 embryon” avec un emoji croisé avec les doigts.

Le mois dernier, Schumer – qui partage son fils de 9 mois, Gene, avec son mari Chris Fischer – a été franc sur ses luttes de fertilité et a révélé qu’elle et Fischer avaient décidé d’essayer la FIV.

Dans le post émotionnel, Schumer a partagé une photo qui montrait son estomac contusionné et sa cicatrice de césarienne et a demandé à ses disciples de partager leur expérience avec la FIV.

“Je suis dans une FIV depuis une semaine et je me sens vraiment épuisée et émotive”, a-t-elle expliqué en légende de la photo ci-dessous. “Si quelqu’un est passé par là et si vous avez des conseils ou si cela ne vous dérange pas de partager votre expérience avec moi, veuillez le faire. Mon numéro est dans ma biographie. Nous congelons mes œufs et essayons de savoir quoi faire pour donner un frère à Gene.”

Deux jours plus tard, Schumer a posté une photo de sa pose sur une table d’examen et a fait le point sur son processus de FIV.

“Merci mesdames et quelques messieurs. Nous allons geler les embryons, espérons-le”, a-t-elle écrit. “J’ai appris à manger des aliments salés après et à boire du Gatorade. Glacez la zone. Prenez de l’arnica et mettez de l’arnica sur les ecchymoses. Pour être patient et gentil avec moi-même et que nous sommes si nombreux à vouloir être là les uns pour les autres. Vos histoires m’a aidé plus que vous ne pouvez l’imaginer. Je me sens incroyablement chanceux. J’espère vraiment que cela fonctionne et je reste positif. Beaucoup d’amour! 💪🏾 “

