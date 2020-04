Amy Schumer dit que la «vérité» est venue de Blackout Drinking de Tom Schwartz

Bien qu’ils aient finalement rendu cela officiel, Tom Schwartz et Katie Maloney-Schwartz de Vanderpump Rules peuvent encore avoir des problèmes sous-jacents, selon la comédienne Amy Schumer.

Schumer et la comédienne Bridget Everett sont apparus sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Cohen voulait l’avis de Schumer et Everett sur plusieurs moments des règles de Vanderpump et la première question concernait la crise d’ivresse de Schwartz contre sa femme.

Maloney-Schwartz est devenu bouleversé lorsque Jax Taylor a blagué Tom Sandoval en faisant croire que de vrais flics sont arrivés à leur fête pour arrêter Sandoval. Quand il a été révélé que Taylor faisait une farce à Sandoval, la plupart des amis étaient simplement soulagés et heureux. Cependant, Maloney-Schwartz ne pensait pas que c’était drôle. C’est alors que son mari s’est lancé, annonçant devant leurs amis qu’il ne voulait pas coucher avec elle.

Schwartz s’est-il vraiment excusé?

Schwartz a même qualifié Maloney-Schwartz de «grossier» et d ‘«idiot». Lui, ainsi que le reste des amis, étaient plutôt ivres, mais Schwartz est connu pour devenir ivre de panne d’électricité. De plus, il a agressé verbalement sa femme alors qu’il était extrêmement ivre dans le passé.

Il s’est excusé, mais ses excuses étaient empreintes d’une certaine défensive. «« J’ai réagi de manière excessive à votre réaction », admet-il d’abord. «Mais je dois être honnête. Je suis toujours abasourdi et confus par votre réaction. » Quand elle a expliqué, il lui a dit de “ne pas être une guerrière de la justice sociale”.

Maloney-Schwartz a tenu bon et finalement, Schwartz s’est excusé. Il a admis avoir aggravé la situation en se fâchant de sa réaction. De plus, il a dit qu’il était hors de propos et qu’il l’aimait.

Schwartz partage-t-il ce qu’il ressent vraiment?

Cohen a demandé à Schumer ce qu’elle ressentirait si son partenaire lui parlait de la manière dont Schwartz s’adressait à sa femme. “Oh, tu sais que ça ne marcherait pas bien avec moi,” dit-elle en secouant la tête. “En tant que personne qui s’évanouit moi-même, je pense qu’une partie de la vérité se manifeste lorsque vous êtes dans la panne.”

Elle ajoute: «Je ne pense pas que je pourrais surmonter cela. Il est si gentil, comme le mec drôle. Mais c’est un peu sombre, Schwartz. ”

Schumer et Everett ont eu d’autres réactions assez drôles

Everett et Schumer ont tous deux adoré le moment où Raquel Leviss a commandé un cheeseburger «avec du fromage». Mais il y a eu le moment où le nouveau membre de la distribution, Dayna Kathan, a déclaré que Lisa Vanderpump avait un «phat p ** sy». Apparemment, c’était censé être un compliment, mais Everett et Schumer n’y sont pas intéressés.

“Je pensais que c’était un peu une portée”, a fait remarquer Everett. “Je veux dire que Lisa a définitivement un petit sac à main rose p ** sy. Ce qui est mignon. ” Ajoutant qu’elle pense que Kathan essayait juste d’avoir un impact et de faire sa marque. » Je n’aimais pas ça », ajoute-t-elle. “Je l’aime bien.”

Schumer est d’accord. «Je veux dire que Lisa Vanderpump a évidemment l’un des 10 meilleurs p ** ssies de tous les temps. Et je suppose que c’est comme une nouvelle chose cool d’avoir un phat p ** sy. Vous savez, elle a un p ** sy spécial. Et je pense que c’est tout ce que Dayna disait. ” Schumer porte ensuite un toast à la notion.

