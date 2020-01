Amy Schumer révèle qu’elle subit une FIV et qu’elle congèle ses ovules

Amy Schumer est devenu très franc sur Instagram jeudi.

L’actrice de “Trainwreck”, 38 ans, a révélé qu’elle subissait une fécondation in vitro et congelait ses ovules dans l’espoir de donner à son fils de 8 mois, Gene, un frère dans le futur. Dans le post émotionnel, Schumer a partagé une photo qui montrait son estomac contusionné et sa cicatrice de césarienne et a demandé à ses disciples de partager leur expérience avec la FIV.

“Je suis dans une FIV depuis une semaine et je me sens vraiment épuisée et émotive”, a-t-elle expliqué en légende de la photo ci-dessous. “Si quelqu’un est passé par là et si vous avez des conseils ou si cela ne vous dérange pas de partager votre expérience avec moi, veuillez le faire. Mon numéro est dans ma biographie. Nous congelons mes œufs et essayons de savoir quoi faire pour donner un frère à Gene.”

De nombreuses célébrités ont partagé leur soutien à Schumer dans la section des commentaires.

“Je prie pour toi et Chris. Je suis désolé!” Selena Gomez a écrit et Katie Couric a ajouté: “Vous avez obtenu cette maman❤️❤️ vous envoyant beaucoup d’amour! 😘.” La star de YouTube, Colleen Ballinger, est également intervenue en écrivant: “Vous êtes incroyable. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous vivez. Vous envoyer tout l’amour et le soutien du monde.

“Je vous apprécie en tant que mère, femme, personnalité publique, votre vulnérabilité est si puissante”, a commenté Tess Holiday “The Wendy Williams Show” Le compte Instagram a envoyé des emojis cardiaques.

Schumer a donné naissance à Gene Attell en mai dernier. Le bébé de 8 mois est le premier enfant de Schumer et de son mari Chris Fischer.

La star de “I Feel Pretty” a été ouverte avec ses fans tout au long de sa grossesse, ce qui s’est avéré être une route difficile. Schumer a été hospitalisé en novembre 2018 après avoir souffert d’hyperémèse gravidique, ou de nausées matinales extrêmes, et annulé des dates de tournée.

Que février suivant, l’actrice “Snatched” a annoncé qu’elle annulait le reste des dates de tournée en raison de complications d’hyperémèse, une condition de grossesse sévère.

Depuis la naissance de Gene en mai, Schumer a continué à tenir ses disciples au courant de sa vie de nouvelle maman – le tout avec son sens de l’humour sauvage bien sûr. Cependant, la star de Comedy Central a reçu beaucoup de contrecoups après qu’elle soit revenue se lever quelques semaines seulement après l’accouchement.

Mais Schumer a eu la meilleure réponse pour les maman-shamers. L’humoriste a partagé une photo hilarante (voir ci-dessus) d’elle assise sur le bord de son lit, portant juste un soutien-gorge d’allaitement et des sous-vêtements avec l’accessoire ultime: un tire-lait.

“Envoi d’amour aux mamans qui me font honte d’avoir fait du stand-up la nuit dernière!”, A-t-elle légendé la photo. L’actrice a également ajouté quelques hashtags amusants, dont #schumerpumprules, un clin d’œil direct à son pompage et à la série de réalité Bravo “Vanderpump Rules.”

