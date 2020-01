Amy Schumer veut une fille à côté

2020-01-19 20:30:04

Amy Schumer adorerait avoir une fille à côté.

Amy Schumer veut une fille ensuite.

La star de ‘Trainwreck’ – qui a récemment commencé son voyage de FIV alors qu’elle enchérit d’avoir un autre bébé – adorerait avoir une petite fille à côté et a exhorté quiconque a les “ressources” à avoir un bébé pour faire exactement cela.

Elle a dit: “J’ai vraiment eu une belle expérience d’avoir un bébé. Vous savez, c’est différent pour tout le monde. Mais je dois vraiment recommander si vous avez les ressources pour avoir un bébé, avoir un bébé. changer pour moi. Et j’aime vraiment le gars. Je nous imagine tous sur la plage ensemble. Et apprendre à une petite fille à jouer au volley-ball. ”

La comédienne de 38 ans a félicité toutes les femmes pour leur force, les qualifiant de “guerrières”.

Elle a ajouté: “Nous sommes des guerrières. Nous tous. Je veux dire, pour de vrai. C’est ce que j’ai appris. Je n’ai pas seulement appris à quel point j’étais forte. J’ai vraiment appris, dans l’ensemble, à quel point les femmes sont fortes.

“Et, tu sais, les hommes sont super aussi. Et, comme, c’est génial et vous pouvez jeter un coup d’œil. Mais, comme, pouvez-vous faire un bébé?!”

Amy a fait le lien avec Chris Fischer en février 2018 et dans le chat ouvert, elle a avoué qu’elle “n’avait jamais voulu se marier” au début.

S’exprimant dans le cadre de la tournée ‘2020 Vision: Your Life In Focus’ d’Oprah Winfrey, elle a partagé: “Je n’ai jamais voulu me marier. Je n’ai jamais voulu avoir d’enfants. Je n’y ai même pas pensé. Comme des enfants – comme des petites filles jouer aux mariages? Je jouais comme si j’étais une diseuse de bonne aventure, vous savez? Ensuite, j’ai rencontré ce mec. Et j’étais, comme, je veux m’associer avec toi pour la vie. Et je veux faire participer le gouvernement . Et je veux que vous signiez. Je veux faire un vœu. Tout le monde ici vous a entendu et maintenant vous êtes à moi. “

Amy Schumer, Chris Fischer

