Ana de Armas dit que le talent de Ben Affleck, le petit ami de Ben Affleck

Ana de Armas est relativement nouvelle à Hollywood, mais elle fait déjà des vagues. L’actrice cubano-espagnole a commencé à jouer quand elle était très jeune, raffinant son art dans divers feuilletons et petits rôles. Ces jours-ci, de Armas a beaucoup fait la une des journaux en raison de sa relation naissante avec l’acteur vedette Ben Affleck. Bien que les deux aient travaillé dur pour garder leur romance privée, elle a récemment parlé de son petit ami acteur, lui faisant un énorme compliment.

Qui est Ana de Armas?

De Armas est né en 1988 à La Havane, Cuba. Elle a développé une fascination pour le monde de la télévision et du cinéma lorsqu’elle était encore très jeune. Au moment où elle était adolescente, elle avait décidé de poursuivre sa carrière d’actrice.

À son quatorzième anniversaire, elle a rejoint l’École nationale de théâtre de Cuba et a travaillé sur plusieurs productions étudiantes majeures. À l’âge de 18 ans, de Armas a déménagé en Espagne afin de commencer sa carrière professionnelle.

Pendant plusieurs années, de Armas a travaillé sur divers projets de télévision et de cinéma en Espagne, décrochant principalement de petits rôles. Elle a obtenu sa grande coupure en 2007 quand elle a été coulée dans le drame télévisé El Internado.

Après avoir travaillé sur le spectacle pendant trois ans, de Armas a décidé de faire passer sa carrière au niveau supérieur et a déménagé à Los Angeles, en Californie, où elle espérait percer dans les films hollywoodiens. Il n’a pas fallu longtemps aux dirigeants d’Hollywood pour s’asseoir et prendre connaissance de de Armas.

En peu de temps, elle est apparue dans plusieurs grands films, dont Blade Runner 2049, War Dogs, Knives Out et le thriller Rian Johnson acclamé par la critique Knives Out.

La nouvelle romance d’Ana de Armas avec Ben Affleck

Après une montée en puissance rapide aux États-Unis, de Armas est devenue l’une des actrices les plus chaudes du monde. Elle a plusieurs films majeurs qui sortiront en 2020 – mais elle est la plus populaire en ce moment pour sa relation avec Ben Affleck, sa co-star dans le prochain thriller Deep Water.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage fin 2019 et, selon les rapports, “avaient une excellente chimie dès le début”. Au printemps 2020, Affleck et de Armas ont été repérés en vacances romantiques ensemble, ce qui a incité beaucoup de gens à supposer que les deux sortaient sérieusement.

Au cours des semaines suivantes, Affleck et de Armas ont été vus ensemble à plusieurs reprises, allant de cafés décontractés à des promenades sur la plage au coucher du soleil. Affleck a même commenté les publications Instagram de de Armas, prouvant à beaucoup qu’ils étaient complètement sérieux l’un envers l’autre.

Pour le nouveau sobre Affleck, de Armas pourrait être la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis longtemps.

Qu’a dit Ana de Armas récemment à propos de Ben Affleck?

Ana de Armas | VALERIE MACON / . via .

Alors qu’Affleck ne s’est pas ouvert sur son histoire d’amour avec de Armas, l’actrice a récemment parlé d’Affleck dans une interview approfondie avec Vogue Espagne. Dans son interview, l’actrice a fait l’éloge de la gamme d’acteurs d’Affleck, affirmant que “non seulement il sait comment faire (passer de la tragédie à l’ironie) avec facilité, mais il parvient également à vous surprendre à chaque coup. Son talent est infini. “

Il est clair que leur relation est fondée sur une grande quantité de respect personnel et de compatibilité professionnelle ainsi que d’attraction mutuelle. Affleck pourrait envisager une résurgence majeure de sa carrière, tout comme De Armas est sur le point de devenir une star mondiale.