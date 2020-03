Ana de Armas loue le petit ami Ben Affleck pour son “ talent infini ”

2020-03-15 22:30:07

Ana de Armas a salué son petit ami Ben Affleck pour son “talent infini” sur le tournage de “Deep Water”.

Ana de Armas a félicité son petit ami Ben Affleck pour son “talent infini”.

L’actrice de «No Time To Die» romance avec sa co-star de «Deep Water» et a salué son action «exceptionnelle» sur le tournage du thriller psychologique, dans lequel il joue le rôle «complexe» de Vic Van Allen – qui permet sa femme Melinda (Ana) va divorcer pour éviter un divorce.

Dans une interview avec le dernier numéro de Vogue Espagne – dont elle est la vedette – la star cubaine a déclaré: “La première fois que nous lirons les scènes ensemble, il est devenu assez clair qu’il allait faire quelque chose d’exceptionnel avec un rôle très complexe. .

“Son personnage est le moteur de l’histoire et l’oblige à évoluer entre tragédie et ironie ou entre réalisme et comédie la plus absurde.

“Non seulement il sait comment le faire avec facilité, mais il parvient également à vous surprendre à chaque coup. Son talent est infini.”

La star de “ Knives Out ” était récemment en vacances avec l’acteur de 47 ans – qui a Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans, et Samuel, huit ans, avec son ex-femme Jennifer Garner – dans sa ville natale de La Havane à Cuba, ainsi qu’au Costa Rica.

Pendant ce temps, l’actrice de ‘Blade Runner 2049’ a révélé que sa co-star de ‘El Internado’ Elena Furiase l’avait aidée à faire face aux projecteurs et à éviter les questions “inconfortables” des paparazzis au début de sa carrière en 2007.

Elle a déclaré à la publication: “Lorsque la série a connu son succès, nous ne pouvions même pas marcher dans la rue.

“Elena [Furiase, her costar], qui a connu la gloire toute sa vie, m’a pris la main et a su contourner une question inconfortable ou un photographe me suivre. ”

La star de 31 ans a insisté sur le fait qu’elle était “redevable” à Elena et à sa mère qui l’ont aidée à traverser la difficile transition vers la célébrité et à être si loin de sa famille.

Ana a ajouté: “[Elena’s] ma mère, Lolita, était aussi une mère pour moi. “Les jours où j’étais triste, pleurant et manquant à mes parents à Cuba, elle nous jetait tous les trois au lit et me faisait rire. Je pense que je suis toujours redevable à quel point ils étaient bons pour moi.”

Mots clés: Ana de Armas, Ben Affleck

Retour au flux

.