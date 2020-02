Ana De Armas se sent «chanceuse» d’avoir été autorisée à poursuivre son rêve de film

2020-02-24 07:30:06

Ana De Armas dit qu’elle est “chanceuse” que ses parents l’ont laissée quitter Cuba pour poursuivre une carrière cinématographique en Espagne alors qu’elle n’avait que 18 ans.

Ana De Armas a de la chance d’avoir pu quitter Cuba pour poursuivre une carrière dans le cinéma.

La star de ‘No Time To Die’ admet qu’elle se sent bénie que ses parents l’ont laissée quitter son pays natal pour s’installer en Espagne à l’âge de 18 ans pour s’essayer à l’industrie cinématographique, mais comprend maintenant à quel point “terrifiant” cela a dû être pour eux.

S’adressant au nouveau numéro du magazine Porter, elle a déclaré: “Je connaissais les limites du pays. J’ai dit à mes parents que cela allait se produire. Ils m’ont tellement soutenu, j’ai eu de la chance. Mais c’est moi qui suis allé dans l’inconnu.” . Je me suis mis à leur place et je réalise maintenant à quoi ils pensaient et à quel point cela devait être terrifiant. ”

Pendant ce temps, Ana a avoué que ses premières tentatives d’agir en anglais étaient un «désastre» après avoir trouvé la gloire dans l’émission télévisée «El Internado».

Elle a dit: “Je le devais. J’ai vu des acteurs comme Penelope [Cruz] et pourrait dire à quel point il était difficile d’agir en anglais, car c’est une partie différente de votre cerveau. Au début, c’était un désastre. Personne ne me comprenait et je ne pouvais pas comprendre le contexte de ce que je lisais. Je me souviens de phrases comme «je vous demande pardon». Je n’avais aucune idée de ce que je disais! Mais je savais émotionnellement de quoi parlait la scène. ”

Et l’actrice de 31 ans a admis que c’était “difficile” lorsqu’elle a déménagé pour la première fois aux États-Unis parce qu’elle se sentait “seule” et a connu beaucoup de rejet professionnel.

Elle a dit: “C’était un bon exercice pour mon ego. C’était difficile au début, car cela peut se sentir très solitaire. Tout à Los Angeles se passe dans une maison, donc si vous ne connaissez personne pour vous inviter, il est difficile de Il y a eu une période de frustration quand à chaque audition on m’a dit que mon anglais n’était pas assez bon.

“Certaines personnes ont même dit:” Vous ne pourriez jamais rivaliser avec ça “, montrant une actrice américaine blonde. Ensuite, j’ai réalisé que la meilleure chose que j’ai, c’est que personne n’est moi. Pourquoi voudriez-vous être quelqu’un d’autre? Vous ne pouvez pas. Ils ne peuvent pas. Ils êtes pris! “

Mots clés: Ana De Armas

Retour au flux

.