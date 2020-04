Ana De Armas très «heureuse» en quarantaine avec Ben Affleck

2020-04-03 15:30:10

Ben Affleck et sa nouvelle petite amie Ana de Armas passent une quarantaine de coronavirus ensemble à Los Angeles et ils sont très “heureux” d’être en lock-out.

Ana de Armas et son petit ami Ben Affleck sont très “heureux” d’être mis en quarantaine ensemble.

Le nouveau couple s’isole à Los Angeles en raison de la pandémie de coronavirus et ils ont passé un merveilleux moment à mieux se connaître.

Une source a déclaré au magazine Us Weekly: “Ana et Ben sont tellement amoureux et ils apprécient juste le moment et sont mis en quarantaine ensemble et heureux.

Ana, 31 ans, et Ben, 47 ans, ont rendu public leur romance en mars lorsqu’ils ont passé des vacances ensemble à Cuba et au Costa Rica, pays natif de l’actrice.

La star de «Knives Out» a été époustouflée par le soutien de l’ancien acteur de Batman, Ben, pendant leur séjour ensemble.

La source a expliqué: “Ben est très favorable à Ana et lui dit à quel point elle est incroyable. Les amis d’Ana lui disent constamment à quel point elle a de la chance d’avoir Ben et pense qu’il est si charmant, cool et amusant. Ils sont si heureux pour elle . ”

Ben était auparavant marié à Jennifer Garner, avec qui il a trois enfants, ses filles Violet, 14 ans, et Seraphina, 11 ans, et son fils Samuel, huit ans.

La star de ‘Good Will Hunting’ souhaite qu’Ana rencontre ses enfants, mais seulement après que Jennifer, 47 ans, soit d’accord et qu’ils l’aient planifiée ensemble.

La source a déclaré: “[He] a dit qu’il travaillerait avec Jennifer pour préparer les enfants à la réunion [Ana].

“Jen a complètement quitté Ben dans un sens romantique. Elle le considère comme un ami, pense qu’il est un bon père pour leurs enfants et le respecte. Elle est heureuse dans sa propre vie et le soutient, heureuse pour lui et sa relation.” . “

