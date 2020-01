Anakin Skywalker et Ahsoka avaient-ils une connexion de force après la commande 66?

Dans les préquelles de Star Wars, Anakin Skywalker n’a jamais parlé d’avoir un Padawan. Vous penseriez que quelque chose d’aussi gros et important dans sa vie serait quelque chose qu’il a mentionné dans Revenge of the Sith, mais ce n’est pas le cas. Maintenant, bien sûr, cela tient en partie au fait que Ahsoka n’a été présenté que trois ans après l’épisode III du film d’animation et de la série The Clone Wars. Mais une autre partie est parce qu’elle a quitté l’Ordre Jedi, et c’était douloureux pour Anakin.

Ils étaient très proches, donc certains pourraient se demander si les deux avaient une connexion ou un lien avec la Force, et à quoi cela aurait pu ressembler après l’Ordre 66 lorsque les Jedi ont été abattus. Selon Dave Filoni, le tour d’Anakin vers Dark Vador l’a interrompu.

Ahsoka a une vision de son ancien maître Anakin Skywalker au Temple Jedi de Lothal, dans la saison 2 de «Star Wars Rebels» | Lucasfilm

Anakin et Ahsoka avaient un lien fort, à travers la Force et au-delà

Quand Ahsoka a été présenté pour la première fois comme Padawan d’Anakin, il n’était nullement intéressé à engager un étudiant. En fait, il pensait que cela le ralentirait et il ne voulait se soucier de personne d’autre que lui-même et ses troupes. Cependant, au cours de la première saison – diable, même les premiers épisodes – Ahsoka a grandi sur Anakin. Et à la saison 3, il était manifestement devenu très protecteur envers elle et la considérait comme une famille. Et à la saison 5, il était clair qu’il était aussi attaché à elle qu’à Obi-Wan Kenobi.

Cela dit, il est logique que les deux partagent effectivement un lien de force. Le directeur superviseur de The Clone Wars Dave Filoni a partagé autant lors de la célébration de Star Wars en Europe en 2016. “Le truc avec Anakin et Ahsoka – quand vous connaissez bien quelqu’un, vous pouvez en quelque sorte dire où il est dans la Force”, a déclaré Filoni. au panneau «Les histoires incalculables d’Ahsoka».

“C’est une extension de cette idée que vous aurez des histoires où les parents auront le sentiment que leurs enfants sont en difficulté, ils pourraient être ailleurs dans le monde”, a-t-il poursuivi, “Puis l’enfant appelle et quelque chose de grave s’est produit … Ce est de vraies choses dont les gens parlent et qui se produisent dans notre monde. Donc, vous étendez cela à la Force… et il y a toujours ce sentiment qu’Anakin est là, qu’il est vivant, que les choses se passent. »

Mais son virage vers le côté obscur a perturbé leur connexion

Étant donné qu’Anakin Skywalker n’est plus lorsqu’il est devenu Dark Vador, la connexion d’Ahsoka est coupée lorsque son ancien maître s’est tourné vers le côté obscur. “Donc, quand l’Ordre 66 se produit et que Ahsoka atteint la Force, elle ne peut plus sentir Anakin”, a expliqué Filoni. «Il est parti, il manque à la Force. Et c’est ce qui l’amène à croire qu’il est décédé à la fin de l’Ordre 66. “

C’est ce que montre encore le point de vue d’Ahsoka dans E.K. Le roman de Johnston, Ahsoka, quand elle tend la main à la Force un an après la purge Jedi et ne ressent pas Anakin.

Quand Ahsoka réalise enfin qu’Anakin est Dark Vador, c’est dévastateur

Parce qu’elle ne peut pas sentir la présence d’Anakin dans la Force comme elle le pouvait auparavant, il était plus facile pour elle de croire qu’il était mort plutôt que d’affronter la vérité sur le fait qu’il était Dark Vador. Bien que, lorsque le public rattrape Ahsoka dans Star Wars Rebels Saison 2, il semble qu’elle ait ses soupçons sur le Seigneur Sith.

“Et c’est pourquoi elle ne croit pas qu’il pourrait être Dark Vador”, a déclaré Filoni. “Elle ne le croit pas, elle le nie. Elle ne peut même pas imaginer qu’il deviendrait cette personne parce que ce n’est pas la personne qu’elle connaît. ”

Cela est parfaitement mis en évidence lorsqu’elle a enfin son rival avec Dark Vador dans la finale de la saison 2 et lui dit: «Je commençais à croire que je savais qui vous étiez derrière ce masque, mais c’est impossible. Mon maître ne pourrait jamais être aussi vil que vous! »Quand Anakin revient un bref instant en ouvrant son masque, cela en fait une scène déchirante.