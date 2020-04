Anastasia Surmava n’est pas le seul capitaine de ragoût Sandy inspiré pour être un chef de yacht

Le capitaine Sandy Yawn de Under Deck Mediterranean a récemment révélé que le troisième ragoût Anastasia Surmava n’est pas le seul ragoût qu’elle a inspiré pour atteindre ses rêves culinaires.

Yawn a donné à Surmava une chance d’occuper le poste de chef la saison dernière après que le chef d’origine ait été un désastre complet. Surmava a brillé, mais le stress l’a finalement emporté. Elle a repris sa position de troisième ragoût et Yawn a fait appel au chef Ben Robinson pour terminer la saison.

Capitaine Sandy Yawn | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Le mouvement de Yawn était une première pour la série. Alors que les matelots et les ragoûts ont progressé dans le classement de la série, Yawn et le capitaine Lee Rosbach de ci-dessous Deck n’ont jamais déplacé les membres d’équipage d’un département à l’autre.

Le déménagement interservices était principalement basé sur un moyen de remplir le temps d’affrètement jusqu’à ce que l’équipage puisse décrocher un chef formé professionnellement. Et tandis que Surmava a terminé la saison en tant que ragoût, elle est allée au yoga ouvert et au spa de café sain, Ajna Food + Yoga.

Yawn a juré de ne plus jamais embaucher de couples

Yawn est apparue sur le podcast Carolina Coffee Talk et a discuté de sa meilleure location qui est finalement devenue chef de yacht. “Ma meilleure location était un couple parce que j’avais embauché des couples dans le passé et j’ai juré que je n’embaucherais plus jamais de couples parce que quand on part, ils partent tous les deux”, a-t-elle déclaré.

Au-dessous de Deck Med, les téléspectateurs se souviennent probablement de ce qui s’est passé lorsque le bosun Conrad Empson et le ragoût en chef Hannah Ferrier se sont couplés pendant la saison 3. Le duo est devenu si distrait les uns des autres qu’ils ont ralenti leur travail. Yawn était sur le point de tirer tous les deux tout au long de la saison, mais ils ont grincé.

“J’ai eu cette femme Sally, elle est d’Iran, et elle était à Barcelone, elle et son petit ami Dominic”, a rappelé Yawn. «Je les ai embauchés comme journaliers et ils ont continué d’essayer. Ils tanguaient et tanguaient, comme “Allez capitaine, nous ferons n’importe quoi.” Je pars, “Je suis vraiment désolé, vous êtes d’excellents travailleurs mais je ne vais pas embaucher à nouveau un couple.” Plus de couples . “

Mais le duo a finalement conquis Yawn en raison de leur talent, mais aussi de leur persévérance. «Et si désireux de plaire, je les ai embauchés.»

Son ragoût est finalement devenu un chef de yacht

Yawn dit que le couple était sa meilleure embauche, mais l’histoire s’améliore encore. “[Sally] était un deuxième ragoût. Elle dit: «Je ne peux plus nettoyer les toilettes.» Et elle cuisinait pour l’équipage et nous devenions tous gros. » S’exclama Yawn.

“Alors j’ai dit:” Hé, tu sais quoi? Vous feriez un grand chef! “Sa mère était persane et lui a appris à cuisiner”, a déclaré Yawn. Surmava avait également une expérience similaire. Sa mère était également un chef professionnel et Surmava a appris d’elle.

“J’ai dit que le seul ingrédient que vous avez dans votre nourriture est l’amour”, a déclaré Yawn à son ragoût. «Prenez ça, allez apprendre à être un chef puis revenez travailler pour moi. Et elle l’a fait. Et je l’ai engagée. C’est une grande chef et elle est toujours chef aujourd’hui. C’est donc ma meilleure location. “

Au-dessous du pont, la saison méditerranéenne 5 devrait prendre le large cet été.