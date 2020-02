Andrew Brady «ne peut pas se pardonner» de ne pas avoir protégé Caroline Flack

2020-02-17 16:30:06

Andrew Brady a admis qu’il “ne peut pas se pardonner” de ne pas avoir fait plus pour protéger Caroline Flack, qui a été retrouvée morte à son domicile de Londres ce week-end.

Andrew Brady “ne peut pas se pardonner” de ne pas avoir fait plus pour protéger Caroline Flack.

L’ancienne présentatrice de “ Love Island ” a été retrouvée morte à son domicile de Londres samedi (15.02.20), et son ex-fiancé s’est maintenant tourné vers les médias sociaux pour insister sur le fait que les procureurs ne sont pas à blâmer pour la mort de Caroline.

Parlant de la défunte star de la télévision – qui avait été accusée d’avoir agressé son petit ami Lewis Burton avant sa mort – Andrew a écrit sur son histoire Instagram: “Suite à une terrible tragédie, je ne peux pas regarder mon téléphone.

«Je n’ai rien pu lire. Merci à tout le monde pour vos aimables messages, je répondrai au plus grand nombre possible quand je serai prêt. Je le veux simplement pour le compte rendu, j’ai eu mon mot à dire et rien d’autre.

Insistant sur le fait que la perception du public à son sujet n’était pas exacte, Andrew a poursuivi: “Je vous demanderais de bien vouloir que sa mère et sa famille cessent de pointer du doigt les mauvaises personnes. Les procureurs ne sont pas responsables de la mort de Caroline. Ils ont ont été les seules personnes justes. On les blâme à tort pour sa mort. Vous ne voyez pas.

“Oui Caroline a eu des problèmes. Pourquoi pas. Tu as fait semblant d’être un monstre. Une chasse aux sorcières complète. (Sic)”

La personnalité de la télé-réalité – qui a été brièvement fiancée à Caroline en 2018 – a ensuite adressé son message à Lewis Burton, disant qu’il aimait le présentateur “autant” que Lewis.

Andrew – qui est apparu sur la série 2017 de ‘The Apprentice’ et sur ‘Celebrity Big Brother’ en 2018 – a déclaré: “Je suis désolé qu’ils l’aient brisée et je suis désolé d’avoir contribué à quoi. J’ai aimé Caroline autant comme vous et moi avons vu la vraie elle. J’espère que vous pouvez me pardonner. Je ne peux pas me pardonner. Mais je suis désolé pour sa maman Christine, sa sœur jumelle Jody, son grand frère Paul, sa grande sœur Liz et leur les enfants. Vous fille, votre sœur et votre tante était une bonne personne. Vous devriez être fier d’elle. (sic) ”

Andrew a affirmé qu’il avait essayé de protéger Caroline des influences négatives et a également déclaré qu’il continuerait d’aimer la star de la télévision pour le reste de sa vie.

Il a écrit: “Je suis tellement désolé Caroline, j’ai essayé. Christine j’ai essayé … elle méritait mieux que ça. Je suis donc tu dois faire face à ce Lewis. Je le suis. Je souhaite juste que j’aurais pu être mieux. Je je t’aime Caroline flack et je pense que je le serai toujours. Repose en paix Carrie. Je t’aime x. (sic) “

Mots clés: Caroline Flack, Andrew Brady, Lewis Burton

Retour au flux

.