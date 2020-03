Andrew Brady toujours «dévasté» par la mort de Caroline Flack

2020-03-12 11:30:06

L’ex-fiancé de Caroline Flack, Andrew Brady, “n’a toujours pas accepté” sa mort.

L’ex-fiancée de Caroline Flack “n’a toujours pas accepté” sa mort.

Le présentateur de “ Love Island ” s’est suicidé le mois dernier et Andrew Brady – avec qui elle a été brièvement fiancée en 2018 à la suite d’une romance tourbillonnante – a admis qu’il se sentait toujours “secoué au cœur absolu” par la tragédie.

S’ouvrant pour la première fois depuis les funérailles privées de Caroline mardi (10.3.20), il a partagé une photo d’eux ensemble lors de leur relation sur Instagram et a écrit: “RIP Sprouts x

«Caroline est malheureusement décédée il y a presque un mois. Elle a finalement été mise au repos et je ne suis toujours pas parvenue à accepter les choses.

“Ce fut la nouvelle la plus dévastatrice que j’aie jamais entendue et elle m’a secoué au cœur absolu. Je ressens tellement de chagrin et de douleur et bien sûr, je me sens toujours coupable. Notre relation n’était pas à l’est et nous avons eu nos ennuis. Je ne veux pas toujours du bien pour elle mais je ne voulais pas ça, elle ne le méritait pas.

“Je sais que certains d’entre vous ne m’aiment pas et ça va. Vous lisez sur notre relation et vous avez jugé. Allez-y, faites ces jugements parce que vous ne savez rien. Je n’écris pas ceci pour corriger les potins que vous pensez connaître. Mais je veux cela Quelle que soit la façon dont notre relation s’est déroulée, je veux que l’on sache à quel point Caroline Flack était une personne incroyable. ”

L’ancienne star d’Apprenti a ensuite félicité Caroline pour combien elle avait aimé sa famille et a envoyé ses meilleurs voeux à ses proches.

Il a poursuivi: “Caroline avait tellement de qualités incroyables. Elle était sexy, elle était passionnée. Elle était séduisante, elle était talentueuse, elle était généreuse, elle avait une présence que vous pouviez la sentir dans une pièce, elle avait un sourire incroyable, elle était la vie et l’âme de la fête et en a toujours jeté une bonne aussi.

“Elle adorait le karaoké et accaparait le micro car elle était une artiste. Mais surtout elle aimait toutes ses nièces et neveux et elle était une merveilleuse tante. Elle aimait toute sa famille et voulait juste les rendre fiers.

«Je me sens si triste pour vous tous. Je suis vraiment désolé. J’espère que vous avez tous pu célébrer sa vie hier comme elle l’aurait voulu.

Il a ensuite partagé un poème qu’il avait écrit pour l’ancien hôte de «Xtra Factor» quand ils avaient «juste commencé à sortir».

Le verset, intitulé “Merci pour le soutien”, était intitulé: “Merci pour le soutien / Ce fut mon premier message / Sur Instagram de toutes choses / Se révèle être une bénédiction

“Je pensais que tu étais belle / Quand nous nous sommes rencontrés au coffre-fort / Les tirs de tequila … oups désolé / Je suppose que c’était de ma faute

“Il est vite devenu évident / Que je ne pouvais pas quitter ton côté / Tu m’as fait me sentir incroyable / Tu me fais me sentir vivant

“Ces sentiments que j’ai / Ils sont si uniques / J’ai perdu la tête / Les mots sont impossibles à prononcer

“Quand je regarde dans tes yeux / je sais que c’est vrai / c’est toi avec qui je veux être / et je pense que toi aussi

“Pourquoi vous, je vous entends dire / Ici, laissez-moi vous expliquer / Je ne peux pas vous sortir de ma tête / Vous me rendez fou

“Tu es intelligent mais idiot / Ambitieux et fier / Tu es beau et heureux / Quand je ne suis pas trop bruyant

“Quand on est ensemble / On rit et on pleure / Si je disais que je n’étais pas adoré / Je mentirais

“Pour quelqu’un de si grand / Tu es aussi assez drôle / La seule chose que je n’aime pas / C’est quand tu câlins mon ventre.”

Andrew a exhorté les gens à tirer les leçons du triste décès du présentateur de 40 ans et à s’exprimer s’ils ont des problèmes de santé mentale.

Il a écrit: “Je ne sais pas si ce que je fais est bien mais je ne sais pas comment pleurer. On ne nous enseigne jamais ces choses. J’espère juste que nous pourrons tous l’utiliser comme une leçon. Soyons simplement Ce n’est pas difficile. Réfléchissez peut-être aux implications de ce méchant commentaire que vous êtes sur le point d’envoyer.

“Si vous, en lisant ceci, vous sentez déprimé à propos de quoi que ce soit, parlez-en à quelqu’un.

“Ce n’est pas grave de ne pas aller bien! AB. P.S S’il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien. Je suis entouré de gens incroyables ici. Ce sont des nouvelles vraiment tragiques et tristes.”

Mots clés: Caroline Flack, Andrew Brady

Retour au flux

.