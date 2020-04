Andrew Jack décède d’un coronavirus

2020-04-01 09:30:06

L’acteur de Jack Star Wars, Andrew Jack, est décédé d’un coronavirus à l’âge de 76 ans.

L’acteur de Star Wars, Andrew Jack, est mort d’un coronavirus.

L’entraîneur de dialecte est décédé mardi (31.03.20) dans un hôpital de Surrey à l’âge de 76 ans, après avoir lutté contre le virus respiratoire.

Son agent Jill McCullough a déclaré dans un communiqué: “Il est décédé ce matin de Covid-19 à l’hôpital St Peter, Chertsey. Andrew vivait sur l’une des plus anciennes péniches de travail sur la Tamise, il était farouchement indépendant mais follement amoureux de sa femme; également Gabrielle Rogers, coach en dialecte. Tragiquement, elle est coincée en quarantaine en Australie, elle vient de rentrer de Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Elle n’a pas pu le voir ni lui parler à la fin de sa vie et il est possible qu’un enterrement ne soit pas tenue.

“Andrew était plein de vie – il était grand et frappant avec des cheveux blancs flottants, il ne manquerait pas s’il entrait dans une pièce. Il travaillait toujours à pleine peau, entraînant actuellement sur le nouveau Batman. Il avait été un entraîneur de dialecte pendant de nombreuses années et a été l’une de ces personnes qui a promu le mentorat et le soutien de jeunes entraîneurs et il a été un pionnier dans notre industrie – en ce qu’il a démontré aux producteurs que nous étions un département nécessaire et que le travail était important. Il aimait son travail et était drôle, charmant et une joie d’être autour. Il était un ami d’abord et un client ensuite et je manquerai de faire des voix idiotes et de jouer avec lui sur le tournage. Le coaching en dialecte ne consiste pas seulement à être bon en accents – vous devez faire en sorte que les acteurs se sentent en sécurité et confiants – et les acteurs d’Andrew l’adoraient. ”

Jack est apparu dans un certain nombre de films de «Star Wars» en tant que General Ematt, notamment «Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi», «Solo: A Star Wars Story» et «Star Wars: Episode VII – The Force Awakens».

Sa femme, Gabrielle Rogers, est actuellement mise en quarantaine en Australie, et les passagers qui y arrivent sont invités à s’isoler dans des hôtels pendant deux semaines.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux: “Andrew Jack a reçu un diagnostic de coronavirus il y a deux jours. Il ne souffrait pas et il s’est échappé paisiblement en sachant que sa famille était” avec “lui.”

Au cours de sa longue carrière, Andrew a travaillé comme entraîneur de dialecte avec des stars comme Robert Downey Jr. et Chris Hemsworth.

Mots clés: Andrew Jack, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth

