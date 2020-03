Andrew Valva détaille la maltraitance présumée du père de NYPD Michael Valva qui a laissé son frère gelé à mort

Le petit frère du garçon qui est mort de froid dans un garage non chauffé a décrit son calvaire avec des détails déchirants.

Dans une paire de vidéos téléchargées sur YouTube, Andrew Valva, âgé de six ans, a rappelé les abus dont il prétendait que lui et ses deux frères avaient souffert aux mains de leur père flic du NYPD, Michael Valva, et de sa fiancée Angela Pollina.

Le couple a plaidé non coupable du meurtre de Tommy Valva, huit ans, décédé d’hypothermie en janvier après avoir été forcé de dormir pendant la nuit sur le sol du garage alors que les températures chutaient à seulement 19 degrés.

La semaine dernière, la mère des garçons Justyna Zubko-Valva a partagé les clips difficiles à regarder, alors qu’elle demandait doucement à l’enfant ce qui s’était passé dans le garage.

“C’était comme de la neige là-dedans, mais à la place, il n’y avait pas de neige, il faisait vraiment très froid”, a-t-il eu du mal à expliquer. “C’est comme si tu mettais tout ton corps dans la neige.”

Il a dit que ses frères aînés, dont Anthony, dix ans, étaient enfermés à l’intérieur et obligés de dormir là-bas.

Lorsque sa maman lui a demandé s’il y avait quelque chose pour dormir, il a répondu: “Non, juste le sol. Et pas d’oreiller. Et pas de couverture non plus.”

Il a dit qu’il avait été enfermé une fois pendant des heures après avoir mangé quelque chose sans autorisation.

Ses frères, a-t-il dit, ont été enfermés “toute la journée, tous les jours” – et n’ont pas été autorisés à utiliser les toilettes. Quand ils se sont souillés, ils ont été punis davantage, selon le garçon.

“Parce qu’ils ont continué à faire pipi sur eux-mêmes”, a-t-il dit. “Parce que pendant la nuit, ils ont dû faire pipi, et maman et papa ne les ont pas permis. Et puis ils ont continué à faire pipi.”

Il a dit qu’il pouvait entendre ses frères demander de l’aide à l’intérieur, mais il n’a pas osé entrer en lui-même, car il serait également puni.

“Parfois, Angela et papa sont restés dehors toute la journée, et Anthony et Thomas sont restés à la maison avec la porte verrouillée”, a-t-il dit, commençant à s’énerver. “Et ils ont dû faire pipi toute la journée jusqu’à ce qu’ils rentrent à la maison.”

S’ils en parlaient à l’école, Andrew a dit qu’ils seraient enfermés pendant trois jours et “giflés sur les fesses”.

Lorsque sa mère lui a demandé s’il avait déjà vu des blessures ou des «huées» sur le corps de ses frères, il a répondu «presque partout».

“Quand papa les a roués de coups, ils avaient cette petite chose sur la tête qui saignait et ont mis un pansement”, a-t-il dit, se souvenant de deux incidents où chaque frère a été blessé à la tête. Ils n’ont jamais été emmenés chez le médecin, a-t-il dit.

Justyna, essayant de cacher ses émotions, demande alors si les garçons ont déjà été nourris.

“Une seule fois par jour,” répondit le jeune. “Juste un sandwich, c’est tout.” Il a dit avoir entendu ses frères se plaindre de la faim.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les deux frères n’avaient jamais eu d’accident à l’école, il a répondu: “C’est parce qu’ils vont aux toilettes à l’école, les enseignants le leur permettent.” À la maison, il a dit: “Le contraire.”

“Merci de me l’avoir dit”, lui dit sa mère au bord des larmes. “Je vous en prie”, répond-il doucement avant de reprendre la lecture de YouTube.

“Le tribunal de Michael Valva a nommé un avocat privé, M. LoTurco, devrait cesser de faire des déclarations fausses et trompeuses aux médias afin de justifier le meurtre brutal de mon fils Tommy des mains de son père Michael Valva et de son fiancé Angela Pollina”, écrit Justyna dans la description.

“Le meurtre de Thomas n’était PAS un accident, mais le résultat tragique de nombreuses années d’abus sadiques incessants perpétrés par ces deux agresseurs. La preuve dans ce cas prouve que ce n’était PAS un accident, le garage était gelé et non chauffé, mes enfants étaient enfermés dans le garage sans possibilité de sortir ou d’utiliser la salle de bain, et ils ont été forcés de dormir sur un sol en béton sans matelas, couvertures ou oreillers “, a-t-elle poursuivi. “La justice pour Tommy, Anthony et Andrew doit être rendue!”

Dans la vidéo, Andrew confirme également qu’il y avait deux caméras dans le garage. Les procureurs ont déclaré qu’il y avait des caméras de surveillance dans toutes les pièces de la maison, celles du garage étant gravement étiquetées “chambre d’enfants”. Ils ont dit que des images montrent les deux frères aînés dormant sur le sol en béton dur, tremblant.

Citant les enregistrements, la procureure adjointe Laura Newcombe a déclaré que le couple s’était même moqué de Thomas pour avoir froid le jour de sa mort.

“Savez-vous pourquoi il tombe?” Pollina a demandé, selon Newcombe, à quoi son père a répondu: “Parce qu’il a froid. Boo f-king hoo.”

Valva a d’abord déclaré à ses ambulanciers paramédicaux et à ses collègues de la police que son fils était tombé dans l’allée avant de mourir, selon des informations.

