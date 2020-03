Andrew Watt teste positif pour le coronavirus

2020-03-17 23:30:04

Le producteur de musique Andrew Watt a testé positif pour le coronavirus.

Le producteur de musique – qui a travaillé avec des artistes comme Ozzy Osbourne, Liam Gallagher et a écrit des tubes pour Justin Bieber, Post Malone et Cardi B – a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait COVID-19.

Écrivant sur son Instagram, il a déclaré: “Il y a 12 jours, tôt le matin du 6 mars, j’ai commencé à me sentir comme si j’étais frappé par un bus, je ne pouvais pas sortir de mon lit pendant des jours et j’ai commencé à faire de la fièvre. J’étais vu par un médecin chez moi qui m’a dit que je suis positif pour la grippe régulière et que je ne pouvais pas avoir COVID-19 car je n’ai pas quitté le pays et tout ce que je fais, c’est aller au studio et rentrer directement chez moi. a été mis du Tamiflu et du Tylenol constant pour lutter contre la fièvre … mais les frissons, les jurons et les fièvres ne se sont pas arrêtés, j’ai commencé à devenir délirant, puis j’ai commencé à tousser à sec … Je me suis immédiatement précipité aux urgences et supplié de être testé pour COVID-19 car cette «grippe» ne diminuait pas. J’ai été refusée pour le test en raison de la réglementation fédérale. J’ai supplié et plaidé pour une évaluation et j’ai finalement reçu une radiographie pulmonaire … dont les résultats ont été pneumonie virale … mais toujours … pas de test. (sic) ”

Andrew se remet maintenant et a exhorté les autres à prendre des distances sociales pour le bien de leurs parents plus âgés.

Il a ajouté: “Je suis allongé dans mon lit en agrippant Gatorade et en utilisant une machine à oxygène pour soulager mes poumons autant que possible. Je ne peux pas insister assez sur ce point … ce n’est pas une blague. Restez à l’intérieur, restez aseptisé. S’il vous plaît arrêtez tout et prenez soin de vous Et les gens que vous aimez autour de vous, jusqu’à ce que nous soyons à travers tout cela. Avoir cette mentalité «Je suis jeune, cela ne peut pas m’affecter» est tout simplement stupide et si dangereux pour tout le monde autour de vous . La distance sociale est de protéger la maman et le papa de quelqu’un, la grand-mère de quelqu’un … ce n’est pas à propos de vous. (Sic) “

