Andy Cohen a-t-il laissé un indice triste sur l'avenir de Vicki Gunvalson dans l'émission?

Vicki Gunvalson est un acteur original de Les vraies femmes au foyer du comté d'Orange. La star de télé-réalité revendique la propriété de l'émission car elle dit que l'idée de la franchise a été développée autour d'elle. Gunvalson a été rétrogradée d'une femme au foyer à temps plein à une «amie de» dans la saison 14, ce qui a été difficile pour elle. Andy Cohen, le producteur de De vraies femmes au foyer, pourrait juste avoir laissé entendre que le maven d'assurance ne reviendra plus.

Vicki Gunvalson | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Qu'a dit Andy Cohen à propos du casting de "RHOC"?

Cohen était un invité sur Jeff Lewis Live où il a renversé le thé lors du casting pour la saison 15 de RHOC.

«Je vais vous dire ceci. Le casting pour la saison prochaine est parmi les meilleurs que nous ayons eu ", a déclaré Cohen à Lewis.. "Je n'ai pas été aussi enthousiasmé par le casting depuis longtemps."

Le producteur et animateur de télévision Bravo a déclaré qu'il aimait Braunwyn Windham-Burke, qui ne s'entend pas avec Gunvalson. Lewis a suggéré que l'un des «Tres Amigas» devait partir, ce qui inclut Shannon Beador, Tamra Judge et Gunvalson.

«Peu importe comment ça se déroule, ça va être génial parce que nous avons un excellent casting. Il est difficile de bouger lorsque vous n’avez pas de banc, à la fois pour la série et pour le casting », a ajouté Cohen.

Vicki Gunvalson part-elle?

Les fans spéculent que dans l'interview, Cohen aurait pu suggérer que Gunvalson ne reviendrait peut-être pas pour la saison 15. L'OG du CO a été un acteur majeur et comme le casting est secoué, des décisions difficiles doivent être prises.

"Ce que je veux dire, c'est comme le départ de Bethenny, c'est comme le départ de Vanderpump … il y a déjà un grand banc de superstars", a déclaré Cohen. "Donc, en fin de compte, vous êtes contrarié que ces gens partent. Vous devrez peut-être faire un appel dur sur Orange County, mais il y a des gens formidables en ce moment et il y a des gens formidables qui attendent. Vous devez le découvrir. "

Cohen a ajouté à la théorie quand il a dit qu'il avait parlé à Gunvalson de ne pas compter sur la télévision pour toujours.

«Comme je l'ai déjà dit à Vicki Gunvalson, nous ne pouvons pas tous compter sur la télévision comme carrière. Ils vont tout nous dire (aller) », a poursuivi Cohen.

Se pourrait-il que Cohen prépare déjà le terrain pour annoncer à Gunvalson qu'elle ne sera pas invitée à revenir RHOC?

Vicki Gunvalson lance un ultimatum

Gunvalson a eu du mal à accepter sa rétrogradation la saison dernière le RHOC. Avoir été présenté comme un "ami de" n'a pas été facile pour la star de télé-réalité. Elle a récemment révélé qu'elle ne reviendrait pas dans la série si elle ne recevait pas un rôle à temps plein.

«Tout d'abord, quand ils m'ont dit que j'allais avoir un rôle réduit, j'ai dit:« Je ne suis jamais un ami. J'ai commencé cette franchise. Je ne serai jamais un ami. "Ils ont dit:" Nous n'utiliserons jamais ces mots. "Et ils ont utilisé ces mots", a déclaré Gunvalson à Entertainment Tonight. «Je ne reviendrai jamais à temps partiel. Je suis tout ou rien. Je ne suis pas une fille à temps partiel. "

«Je dirige une grande compagnie d'assurance et je passe ma meilleure année avec ça. Ce qui me donne plus de paix, vous savez, j'aime Bravo et j'aime mon voyage ici, mais ils ne me feront plus jamais ça, parce que je ne mérite pas ça », a ajouté Gunvalson.

Aucune décision de casting n'a été prise pour la saison 15 de RHOC. La production de la série télé-réalité devrait commencer au cours des premiers mois de 2020.