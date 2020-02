2020-02-01 10:00:04

Andy Cohen dit que Kelly Ripa lui a sauvé la vie après avoir diagnostiqué un cancer de la peau.

Andy Cohen attribue à Kelly Ripa le sauvetage de sa vie.

Le présentateur de télévision de 51 ans a reçu un diagnostic de cancer de la peau après que Kelly l’ait pressé de faire vérifier un point suspect sur son visage par un médecin.

S’adressant à Jenny McCarthy sur son émission de radio SiriusXM, Andy a expliqué: “Il y avait un point sur ma lèvre que j’avais pendant un moment auquel je ne faisais pas attention. Kelly est venue vers moi et m’a dit:” Qu’est-ce qui se passe avec ta lèvre? ” Elle dit: “Faites vérifier cela aujourd’hui. C’est un cancer de la peau.” Je suis allé le faire vérifier. C’était un mélanome malin. ”

Le mélanome est le type de cancer de la peau le plus grave et Andy est déjà apparu dans l’émission télévisée de Kelly «Live with Kelly and Ryan» pour la remercier d’avoir sauvé sa vie.

Il a dit: “Je veux dire, en passant, que je dois vous crier pour quelque chose que vous ne savez pas que je vais vous crier. Mais j’avais ce point noir sur ma lèvre inférieure que vous et j’étais à une fête pour Anderson [Cooper]est maman en avril. Et vous avez dit: ‘Vous avez un point noir sur la lèvre. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de bien ‘.

“Je veux juste te remercier parce que tu étais si dogmatique. Non, honnêtement. Et tout va bien, mais c’est un bon ami et ça m’a vraiment appris parce que je suis tanorexique. J’aime le soleil, vraiment. Mais fais juste attention . Et bien sûr, je pensais que ce genre de chose m’arriverait jamais et que cela changerait ma relation avec le soleil. Mais vous m’avez vraiment aidé là-bas. Et merci de rester sur moi. ”

Kelly, 49 ans, avait précédemment révélé qu’Andy était le troisième de ses amis qu’elle a exhorté à faire examiner les marques suspectes par les médecins.

Mots clés: Andy Cohen, Kelly Ripa

Retour au flux

.