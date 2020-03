Andy Cohen de Bravo accueille la meilleure réunion de son histoire avec son fils Benjamin

Le producteur de Bravo Andy Cohen a finalement retrouvé son fils Benjamin après s’être mis en quarantaine lorsqu’il a été testé positif pour COVID-19 (coronavirus).

Cohen a partagé une photo touchante sur Instagram. «J’organise des réunions depuis des années, mais hier était la meilleure à ce jour. ♥ ️ »Ben touche son père sur la photo alors que Cohen a l’air ravi.

Andy Cohen | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Ce fut un moment total «Je ne pleure pas, tu pleures» alors que les fans et Bravolebs réagissaient. “Encadrez celui-ci à coup sûr”, a écrit Kate Chastain de ci-dessous Deck. Joe Giudice de The Real Housewives of New Jersey a ajouté: «Heureux ton meilleur Andy 🙏🙏🙏🙏👍🇺🇸❤️.»

De plus, Tyler Cameron de The Bachelorette a déclaré: «C’est incroyable. Je suis tellement content que tu ailles mieux!

Être loin de son fils était la partie la plus difficile d’être malade

Cohen a annoncé le 20 mars qu’il avait été testé positif pour le coronavirus. «Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus. Autant que je me sentais comme si je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL depuis la maison, nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration. Je tiens à remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous, et exhorte tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux. »

Être malade signifiait qu’il devait être loin de son fils. Il a dit à Jeff Lewis lors de son émission Sirius XM que la séparation de Benjamin était la partie la plus difficile à gérer avec le virus. “Je vais vous dire ce que je sais de la caméra de nounou et de la vidéo, car je ne le vois pas, ce qui est le pire”, a-t-il déclaré.

Heureusement, Benjamin et sa nounou se portaient bien. “Mais il est super et sa nounou [tested] négatif », a-t-il ajouté. Cohen a dit qu’il était à la maison et «ne laissait entrer personne chez moi». Ajoutant: “Je suis juste ici avec la nounou et Ben et nous sommes assoiffés. Nous avons suffisamment de nourriture pour deux semaines. »

Il a accueilli «WWHL» de chez lui

Cohen avait l’air en bonne santé et reposé quand il a organisé la première émission Watch What Happens Live from Home lundi soir. Les invités Nene Leakes, Lisa Rinna et Jerry O’Connell l’ont rejoint à distance. Et bien que la disposition soit différente, l’ambiance était tout aussi ludique et amusante.

Il a également remercié les fans de lui souhaiter bonne chance pendant sa convalescence. “Je veux d’abord dire, j’ai été tellement touché par les messages doux que j’ai reçus de vous tous, je tiens à vous remercier tous beaucoup”, a-t-il souligné. «Je me sens beaucoup mieux et j’ai tellement hâte de reprendre ce que nous faisons de mieux ici à Watch What Happens Live.» Ajoutant, “Ce qui est de mettre sur un spectacle pour vous faire sourire à la fin de la journée.”

Cohen a garé un verre de vin rosé à son bureau. Et il a même remarqué comment son bureau à domicile était conçu pour ressembler à l’ensemble de la WWHL. Il a également une boule disco accrochée près de son bureau. Le format du spectacle était ludique et léger. Cohen a essayé de le garder fidèle au même format que les fans voient normalement. Avec un doux «Mazel» de Rabbi Sharon Kleinbaum, qui a offert un message d’espoir.