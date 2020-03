Andy Cohen de retour pour animer Watch What Happens Live de chez lui

2020-03-30 17:30:07

Andy Cohen se sent beaucoup mieux pendant une semaine après avoir contracté le coronavirus et a annoncé qu’il reviendrait héberger “ Watch What Happens Live ” depuis son salon avec une foule d’invités spéciaux cette semaine.

Andy Cohen sera de retour chez lui pour regarder ce qui se passe en direct après avoir été testé positif pour le coronavirus il y a un peu plus d’une semaine.

Le présentateur de 51 ans a révélé le 20 mars que, après quelques jours de «mise en quarantaine et de ne pas se sentir bien», on lui avait dit qu’il souffrait d’une maladie respiratoire et qu’il avait donc dû annuler son chat.

Mais maintenant, il a annoncé qu’il reviendrait avec “ WWHL @ Home ”, avec ses premiers invités célèbres ce soir (30.03.20), qui apparaîtra par vidéo, étant la star de “ Real Housewives of Atlanta ” Nene Leakes et “ Real Housewives of La star de Beverly Hills, Lisa Rinna.

La nuit suivante, mettra en vedette les stars de «Vanderpump Rules» Stassi Schroeder, Brittany Cartwright et Jax Taylor.

Mercredi (01.04.20), il sera rejoint par le musicien John Mayer.

Kyle Richards, la légende de “ Real Housewives of Beverly Hills ”, la star de “ Real Housewives of New York City ”, Ramona Singer, et la star de “ Real Housewives of New Jersey’s Melissa and Joe Gorga ” apparaissent également cette semaine.

Avant son diagnostic, Andy avait déjà dit à ses fans qu’il filmerait de nouveaux épisodes de “ Watch What Happens Live ” depuis son domicile, mais a dû les mettre à l’écart en raison de sa maladie.

Dans une publication Instagram, il a écrit: “Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus. Autant que je me sentais comme je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL de chez moi , nous mettons une épingle là-dedans pour l’instant afin que je puisse me concentrer sur l’amélioration. Je tiens à remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous, et exhortons tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux-mêmes. (sic ) ”

Andy a admis que la pire partie de la lutte contre le virus était d’être séparé de son fils Benjamin, âgé de 13 mois.

Il a dit: “Je vais vous dire ce que je sais de la caméra de nounou et de la vidéo, ce qui est le pire. Mais il est génial et sa nounou [tested] négatif.”

Le comédien a connu une gamme de symptômes “horribles”, y compris un manque d’appétit – dont il a plaisanté a eu des avantages inattendus, bien qu’il ne s’attende pas à ce qu’ils durent.

Il a dit: “Il y a deux jours, avant d’aller me coucher, j’ai pris une douche et je marchais dans la douche et je me suis regardé et j’ai dit: ‘Holy s ** t, tu es superbe.’

“J’ai vu une photo d’une pizza hier; je me suis dit: ‘J’ai hâte de manger une pizza.’

“Quand je vais mieux, je vais prendre tellement de poids. Ça va arriver.”

‘Watch What Happens Live’ est diffusé à partir de 23h (HE) sur Bravo.

Mots clés: Andy Cohen, Kyle Richards, John Mayer

Retour au flux

.