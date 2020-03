Andy Cohen détaille ce que c’est que d’avoir un coronavirus

Andy Cohen était de retour au travail lundi, 10 jours après avoir révélé qu’il était positif pour le coronavirus.

Faire son retour à la fois à son émission de radio SiriusXM et “Regardez ce qui se passe en direct” aujourd’hui – tous deux qu’il continuera d’enregistrer depuis chez lui – Cohen a expliqué ce que c’était que de contracter le virus et quels étaient ses symptômes.

“Il a fallu environ 10 à 11 jours pour travailler sur mon système”, a-t-il déclaré, notant qu’il était vidé d’énergie. “Il faut un peu pour récupérer votre énergie. Il y a une chose où vous vous sentez mentalement,” Je pense que ça va “et ensuite vous descendez et faites un morceau de pain grillé, vous montez à l’étage et,” J’ai besoin de me détendre . “”

“J’ai pris beaucoup de Tylenol, beaucoup de vitamine C et de liquides”, a-t-il poursuivi. “Mes symptômes étaient de la fièvre, une oppression dans la poitrine, une toux, très très douloureuse, beaucoup de courbatures et de douleurs dans le corps et très fatigué. Quelques frissons, perte d’odeur et d’appétit.”

Il a ensuite recommandé aux gens d’acheter un oxymètre de pouls, qui mesure votre taux d’oxygène dans le sang. “Mon médecin m’a dit quelle serait la lecture là où ce serait une cause d’alarme”, a déclaré Andy, qui utilisait la machine chaque fois que ses poumons ne se sentaient pas “bien” pour voir s’il était dans la zone de danger.

“C’est mon conseil de pro: assurez-vous d’avoir du Tylenol et un oxymètre de pouls”, a-t-il ajouté.

Maintenant qu’il est en voie de guérison, Cohen a également obtenu l’AOK de deux médecins différents pour avoir vu son fils Ben, dont il a été mis en quarantaine pendant 12 jours.

“Deux médecins ont dit qu’il serait sûr de le voir hier et j’ai paniqué samedi soir”, a déclaré Andy, qui a attendu un autre jour juste pour être en sécurité. “Je vais le voir aujourd’hui.”

Quant à la façon dont il a tué le temps pendant son auto-isolement, Cohen a déclaré qu’il avait enfin pu regarder “Game of Thrones”. Notant qu’il était actuellement dans l’épisode 4 de la saison 3, il a ajouté: “C’est tellement excité!”