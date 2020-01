Andy Cohen dévoile la meilleure amie de Meghan McCain à propos de View Drama

S.E. de CNN Cupp était celle sur la sellette mardi soir, alors qu’elle se balançait “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen.”

Lors de sa visite, Cohen a expliqué que l’émission avait suscité “une tonne de questions” pour l’animatrice sur une personne en particulier: sa bonne amie Meghan McCain.

“Nous avons une tonne de questions pour vous sur votre meilleure amie Meghan McCain”, a commencé Andy, alors qu’il lui demandait comment elle allait au milieu des rapports d’une querelle entre elle, son “Vue” cohôtes et Abby Huntsman – qui vient d’annoncer son départ – en particulier.

“Elle est triste du départ d’Abby, lui souhaite le meilleur,” répondit Cupp. “Abby part rejoindre la campagne de son père en Utah pour le poste de gouverneur. Meghan, en tant que personne qui a travaillé en étroite collaboration avec son père, comprend plus que quiconque ce désir. Elle ne lui souhaite donc que le meilleur.”

Cohen a ensuite demandé si Cupp fournit “une oreille à écouter lorsque les choses tournent mal dans la série”. Pour cela, S.E. a simplement dit: “Nous parlons beaucoup.”

Enfin, il se demanda si elle serait intéressée à prendre la fente conservatrice d’Abby dans l’émission, maintenant qu’elle enchérit adieu. “J’ai beaucoup fait ‘The View'”, a-t-elle répondu diplomatiquement. “C’est un groupe de femmes dynamique vraiment emblématique et – comme elles aiment le dire et je pense qu’elles ont raison – l’une des émissions politiques les plus importantes dans le pays aujourd’hui. “

Lorsque Cohen a réitéré sa question, elle a dit: «Je comprends votre question Andy» et n’a pas répondu.

Huntsman a annoncé sa sortie lundi matin, disant: “C’est toujours une chose si difficile à faire. Et surtout cette table parce que c’est une table vraiment spéciale. L’émission la plus emblématique de la télévision et les femmes les plus intelligentes avec lesquelles j’ai jamais travaillé. Mais aujourd’hui, je dis au revoir. C’est une chose à laquelle j’ai beaucoup pensé. “

Après son annonce, McCain a tweeté sa réaction. “Souhaitant à mon incroyable amie et co-animatrice @HuntsmanAbby rien que le meilleur de son prochain chapitre! @TheView est moins sans toi et ta lumière. Je te souhaite à toi, ta famille et ton père @ la campagne de JonHuntsman tout le meilleur. Il a de la chance pour que vous dirigiez officiellement son équipe! “

La dernière apparition d’Abby dans l’émission aura lieu le vendredi 17 janvier.

Clapbacks Savage Celebrity

Instagram

La meilleure amie de Meghan McCain élimine brillamment le troll honteux