Andy Cohen dit que Porsha Williams a presque été licenciée

Pendant 12 saisons, les dames de The Real Housewives of Atlanta ont diverti les fans avec leurs amitiés, leurs combats, leurs vies amoureuses et leurs batailles personnelles. Au fil des ans, les acteurs sont venus et sont partis, mais il y en a quelques-uns qui sont restés et ont réussi à se constituer leurs propres fans. Porsha Williams est l’une d’entre elles, mais croyez-le ou non, on lui a presque remis un slip rose, et ce n’est pas pour la raison que vous pensez.

Andy Cohen et Porsha Williams | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Le temps de Porsha Williams sur «RHOA» a été presque écourté

Quand nous disons que son temps RHOA aurait pu être «écourté», nous voulons dire dans les premiers stades. Andy Cohen de Bravo s’est arrêté par le podcast de Jenny McCarthy le 31 janvier et a diffusé l’émission. Il a partagé un conte sur la femme au foyer d’Atlanta Porsha Williams et comment les choses se passaient dans l’air avec son avenir dans la franchise.

Alors que les fans peuvent croire que cela a quelque chose à voir avec Phaedra

répandre la rumeur selon laquelle Kandi a tenté de fréquenter le viol Williams, ce n’est pas le

Cas. Cohen a dit que les choses étaient douteuses au début:

“A la fin de la première saison de Porsha, elle était aux retrouvailles et ça venait d’être annoncé comme un jour avant Kordell [Stewart] la quittait. Et il y avait un dialogue assez sain entre les producteurs pour savoir si Porsha allait revenir à ce moment-là. C’était la fin de sa première saison et elle est arrivée là-haut à cette réunion, je la regardais et je me disais: «Oh mon Dieu. Je représente Porsha. C’était incroyable! »Et elle a consolidé sa place dans la série.»

Il a ajouté qu’elle a donné un soliloque de deux minutes sur sa vie

et comment la situation avec Kordell ne la définirait pas pour aller de l’avant. Cohen

a dit qu’il l’avait totalement sous-estimée à l’époque mais regardez-la maintenant.

Williams a été rétrogradé qu’une fois

Les fans se souviennent peut-être de la réunion de la saison six, lorsque Williams et Kenya Moore se sont disputés et que le combat verbal s’est intensifié. Cette année-là, Moore agita un mégaphone et cria à Williams avec, et elle chargea Moore, lui attrapa les cheveux et commença une bagarre.

Non seulement Williams a été escortée hors du plateau de réunion, mais Moore a porté plainte contre elle pour voies de fait. Pour la saison sept, Williams a été rétrogradée à un “ami de la série”. Elle a évidemment travaillé son chemin jusqu’à tenir une pêche.

Comment se décide le sort des acteurs?

Cohen a abordé le processus pour déterminer quelles femmes au foyer

pourra revenir pour une autre saison dans toutes les franchises, et a partagé

les producteurs discutent constamment de la direction des intrigues. Il a également admis

que les esprits ont définitivement changé pendant les spéciaux de la réunion, comme ce fut le cas

avec Porsha — et les emplois sont soit sauvés, soit supprimés.

En plus de ces étapes, il dit qu’il vérifie effectivement son

Flux Twitter (pour toutes les émissions) mais Bravo organise des groupes de discussion pour se faire une idée

de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Il dit que généralement, les résultats sont en

en ligne avec ce que les producteurs attendent, mais de temps en temps ils apprennent un casting

les membres «sont plus populaires que nous ne le pensons.»