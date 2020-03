Andy Cohen: le coronavirus m’a épuisé

2020-03-31 01:30:05

Andy Cohen dit que le coronavirus l’a rendu épuisé, car il a expliqué que ses symptômes comprenaient une fièvre, une oppression dans la poitrine, une toux et des douleurs et des courbatures.

Le présentateur de 51 ans a révélé plus tôt ce mois-ci qu’il avait été testé positif pour le coronavirus – également connu sous le nom de COVID-19 – et après avoir passé 10 jours en quarantaine, il a maintenant commencé à se sentir beaucoup mieux.

Andy dit que ses symptômes incluaient de la fièvre, une oppression dans la poitrine, une toux, des courbatures et des douleurs dans le corps, de l’épuisement et quelques frissons, ainsi qu’une perte totale d’odeur et d’appétit, et a expliqué que le virus le faisait se sentir vidé.

S’exprimant lors de son émission SiriusXM “Andy Cohen Live” lundi (30.03.20), il a déclaré: “Il a fallu 10 ou 11 jours pour travailler sur mon système. Vous savez, il faut un peu pour récupérer votre énergie. Il y a une chose où vous vous sentez mentalement, “Oh, ça va.” Et puis vous vous rendez compte, vous descendez et faites un toast et vous montez à l’étage et vous vous dites: «Maintenant, je dois me détendre. ”

La star de «Watch What Happens Live» a pris beaucoup de vitamine C et de «liquides» pour l’aider à lutter contre le virus, et est maintenant de retour sur ses pieds et prête à passer du temps avec son fils Benjamin de 13 mois, qu’il a été séparé depuis qu’il est tombé malade.

Il a ajouté: “Aujourd’hui est une journée énorme pour moi. J’ai été mis en quarantaine de Ben au cours des 12 derniers jours environ et je vais pouvoir le voir juste après le spectacle.

“Deux médecins ont dit qu’il serait prudent de le voir hier et j’ai paniqué samedi soir, inquiet. Alors je me suis dit:” Vous savez quoi, permettez-moi d’ajouter une journée à cela. ” ”

Avant son diagnostic, Andy avait déjà dit à ses fans qu’il filmerait de nouveaux épisodes de “ Watch What Happens Live ” depuis son domicile, mais a dû les mettre à l’écart en raison de sa maladie.

Dans un article publié sur Instagram le 20 mars, il a écrit: “Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus. Autant que je me sentais comme je pouvais passer à travers ce que je ressentais à faire # La WWHL depuis chez nous, nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration. Je tiens à remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous, et exhortons tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux-mêmes. . (sic) “

