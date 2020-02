Andy Cohen nie avoir coupé les fuites de NeNe dans les épisodes de RHOA, et la conversation de la WWHL avec Kenya Moore

Andy Cohen remettre les pendules à l’heure NeNe Leakes ‘ relation avec Bravo lors d’une conversation avec Kenya Moore le dimanche “Regarder ce qui se passe en direct.”

Comme les fans le savent, “Real Housewives of Atlanta” co-stars se sont notoirement détestées depuis près d’une décennie. NeNe a été sensiblement absente de nombreux épisodes cette saison – la même saison que le Kenya a fait son grand retour – ce qui a amené beaucoup à penser que quelque chose se passait, surtout le Kenya.

“NeNe a tweeté une question pour vous”, a déclaré le patron de Bravo à son invité, qui a riposté, “Oh, vraiment? Alors, elle est fan maintenant?”

Résumant son tweet (que vous pouvez lire ci-dessous), Andy a déclaré: “Elle veut savoir pourquoi vous faites de la presse en disant que Bravo la supprime progressivement? Elle dit que ce n’est pas vrai. Elle est géniale.”

Voici un Q pour Ken @andy …. demandez-lui y est-elle en train de faire la presse en disant que BRAVO me déroute? BRAVO ne m’a rien dit ni à mon équipe! Pourquoi est-elle en train de dire que j’ai perdu de l’argent en n’étant PAS n épisodes. J’ai négocié mes épisodes et mon argent à l’avance? Je n’ai rien perdu #shady #hater

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 17 février 2020

“Oh, eh bien, je suppose qu’elle devrait demander à Bravo pourquoi ils l’ont coupée de nombreux épisodes cette saison”, a répondu Moore. “Ce n’est pas moi qui suis derrière le montage. Ce n’est pas moi qui fais le montage et qui détermine le spectacle.”

“D’accord, mais vous dites qu’elle est supprimée?” Andy a insisté, incitant le Kenya à expliquer: “Je pense qu’elle l’est. Ce n’est pas quelque chose que je peux absolument dire. Je veux dire, si vous êtes coupé d’épisodes, le signe est clairement que vous n’êtes pas aussi important que vous le pensez sont.”

Alors que le public hochait la voix, Andy adressa la réclamation, défendant à la fois son équipe et la réputation de Leakes.

“Je ne pense pas qu’elle soit coupée d’épisodes parce que je pense que tout ce qui a été tourné avec NeNe est dans la série”, a-t-il expliqué. “Nous ne coupons rien. Je dis tout ce que nous avons tourné avec elle … Il n’y a rien qui ait été laissé de côté.”

Peu de temps après, NeNe est retournée sur Twitter pour exprimer ses frustrations avec le reste du casting, en écrivant: “La malveillante contre moi est si réelle (je ferais mieux de faire attention) À l’extérieur en regardant dedans, on pourrait penser que j’ai vraiment fait quelque chose de si sérieux pour ce groupe! J’ai travaillé sur de nombreux sets et AUCUN ne peut donner un mauvais rapport sur moi! AUCUN! Seul ce groupe de haineux. “

Elle a ensuite changé de ton pour remercier Andy de l’avoir retrouvée: “Je n’ai été coupé d’aucun épisode! J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde! Je reçois chaque centime que j’ai demandé! Merci d’avoir demandé et d’avoir effacé ça @andy Cela signifie beaucoup pour moi. “

Le méchant contre moi est tellement réel (je ferais mieux de faire attention) À l’extérieur en regardant dedans, on pourrait penser que j’ai vraiment fait quelque chose de si sérieux pour ce groupe! J’ai travaillé sur de nombreux sets et AUCUN ne peut donner un mauvais rapport sur moi! PAS UNE! Seul ce groupe de haineux

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 17 février 2020

Je n’ai été coupé d’aucun épisode! J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde! Je reçois chaque centime que j’ai demandé! Merci d’avoir demandé et clarifié cela @andy Cela signifie beaucoup pour moi

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 17 février 2020

Un appelant a ensuite dit avoir vu le Kenya avec son ex-mari, Marc Daly, plus tôt dans la journée et s’est interrogé sur l’état de leur relation. “Essayez-vous de le faire fonctionner? Il y avait des rumeurs selon lesquelles vous êtes de retour ensemble”, insista Cohen.

“Nous essayons de comprendre maintenant”, a répondu Moore avec prudence. “Nous sommes dans un bon endroit en ce moment. Nous sommes dans un bon endroit en ce moment. Ouais. Nous avons eu un beau brunch aujourd’hui, et c’était super.”

Se demandant s’il y avait encore des tensions entre le Kenya et Marc après avoir défendu NeNe il y a quelques épisodes, Andy a demandé à son invité, “Êtes-vous contrarié de l’avoir pris pour NeNe devant vous?”

Réponse du Kenya: “Je pense que n’importe qui serait contrarié par cela. Je pense que votre partenaire devrait toujours avoir le dos, et puis quoi que vous disiez à huis clos, c’est personnel, c’est pour vous et votre partenaire. Mais vous devriez toujours couvrir votre partenaire . Vous devriez toujours vous en tenir à eux, peu importe quoi. Si quelqu’un vous fait du tort, il fait du tort à votre partenaire. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait de l’espoir pour une sorte de réconciliation entre Leakes et Moore, cette dernière a répondu que “sa réponse honnête est que je ne le crois pas. Je la connais depuis huit ans, et la plupart du temps, nous avons passé à ne pas être amis, et je vois juste qui elle est vraiment. Et je ne pense pas qu’il y ait une amitié là-bas. “

Le dimanche “RHOA”, les caméras Bravo ont capturé une réconciliation émotionnelle entre NeNe et Cynthia Bailey, l’un des amis proches du Kenya. Le Kenya était-il donc heureux de le voir? “Je pense que cela correspond à ce qu’ils voulaient, bien sûr. Absolument”, a-t-elle expliqué.

Ensuite, un aperçu de l’épisode de la semaine prochaine a montré Porsha Williams partir au Kenya pour avoir appelé Tanya Sam le mot C après Sam a dénoncé Moore pour avoir porté une perruque en vacances.

Lorsqu’on lui a demandé où elle et Porsha se tenaient après cet échange, le Kenya a répondu: “Vous savez, c’est une bonne question. Nous parlons. Nous tweetons tout le temps. Je veux dire, nous ne tweetons pas tout le temps; nous parlons tout le temps. Et puis je vois le spectacle, et je vois comme beaucoup de choses louches qu’elle dit, donc je veux dire, je pensais que nous étions bons? “

Le Kenya a également dit à Andy qu’elle regrettait d’avoir appelé Tanya le mot C mais ne regrettait pas d’avoir amené “la dame aux cookies” déjeuner inconfortable.

“Elle est venue en premier pour moi”, a défendu Moore. “Vous ne pouvez pas venir me chercher à moins que je ne vous demande. Tout le monde le sait!”

“Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” est diffusé le dimanche à 20 heures. sur Bravo.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Joyeuse saint Valentin

Instagram

Kylie Jenner a organisé un brunch rose pour la Saint-Valentin pour ses filles