Andy Cohen parle des fuites de NeNe mettant fin aux rumeurs des «femmes au foyer»

NeNe Leakes était absent des Real Housewives d’Atlanta. La star de l’OG a raté les deux premiers épisodes alors que les négociations pour la saison 12 de l’émission se prolongeaient. Même après que Leakes ait fait son retour, elle n’a pas été très présente comme les autres saisons. Cette dernière a poussé les fans à croire qu’elle était sur le point de quitter la série Bravo.

NeNe Leakes | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Wendy Williams a révélé dans son émission que Leakes lui avait envoyé un texto et a dit qu’elle quittait RHOA. L’animateur de talk-show n’a pas révélé pourquoi la star de télé-réalité voulait partir, mais lui a conseillé de rester.

Après des semaines de rumeurs, le père de Housewives, Andy Cohen, réagit à la possibilité que Leakes veuille partir.

«Beaucoup de gens ont parlé de NeNe [Leakes] envoyer des SMS à Wendy Williams, disant qu’elle a quitté les Housewives », a déclaré Cohen à Entertainment Tonight. “Je disais à quelqu’un, écoutez, je reçois tout le temps des messages texte de Housewives,” je démissionne! C’est ça. Je quitte! “Alors, je dis, OK, prenons une pause. Parlons demain, car peut-être que si nous parlons demain, vous ne vous sentirez pas aussi passionné que vous le faites aujourd’hui, donc c’est un processus naturel d’évolution de la femme au foyer que vous m’avez quitté plusieurs fois. »

La querelle entre NeNe Leakes et Kenya Moore

Leakes s’est heurtée à ses co-stars de RHOA, en particulier Kenya Moore. Cette dernière est retournée à la série télé-réalité après avoir pris une saison et sa relation avec Leakes est turbulente.

“J’ai eu une grossesse à haut risque, que je voulais toute ma vie, elle ne m’a jamais appelé”, a déclaré Moore à Williams l’année dernière à propos de l’animosité avec Leakes. «Quand je me suis présentée, elle n’a jamais vérifié mon enfant. Elle n’a jamais dit: “Tout va bien?” Quand elle a appris que je n’allais pas participer à l’émission. Elle n’a jamais dit: «Ça va, ma fille, tu as besoin de quelque chose?» Et puis quand elle m’a vue enceinte de huit mois, elle m’a appelé un monstre et a dit que mon enfant était un buffle et qu’elle lançait des insultes. »

La rencontre entre Leakes et Moore s’est intensifiée lorsque le premier a tenté de cracher sur l’ancienne reine de beauté. Les fans pourront voir le drame se dérouler alors que les caméras RHOA captent le conflit.

“Elle a essayé d’agir comme si elle allait cracher sur moi”, a révélé Moore en disant que l’OG d’Atlanta “colportait” sa salive. “Vous le verrez sur le salon.”

Wendy Williams fait une apparition sur ‘RHOA’

Williams a été pris au milieu de tout le drame RHOA et fera une apparition dans l’émission.

“Je suis au téléphone avec NeNe et je savais que j’étais enregistré”, a révélé Williams lors de son émission.

L’ancien animateur de radio a déclaré que Leakes l’avait initialement invitée à comparaître devant la caméra, mais elle a refusé. Cependant, elle a autorisé les caméras à enregistrer son appel avec Leakes.

«Donnez de l’amitié et de l’amour à ces filles», a-t-on dit à Williams, conseillant Leakes.

Alors que le drame sur RHOA continue de se dérouler, les fans assisteront à la division dans la distribution. The Real Housewives of Atlanta est diffusée tous les dimanches à 21 h. ET sur Bravo.