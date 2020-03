Andy Cohen prouve que les hommes aiment aussi Bravo

Andy Cohen vient de détruire tout doute que Bravo est réservé aux femmes. Cohen est tombé sur un pompier costaud alors qu’il faisait ses courses près de chez lui. Il a demandé au pompier ses réflexions sur les vraies femmes au foyer du New Jersey et a obtenu plus d’une réponse qu’il ne l’avait prévu.

Andy Cohen | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Cohen a partagé l’échange sur son histoire Instagram et a ajouté que la réaction des fans était énorme. Cohen a l’air ravi, partageant qu’il était au supermarché et a rencontré «JP», un pompier local.

Il a eu une conversation impromptue avec le pompier JP au sujet de la réunion de RHONJ, et le pompier ne s’est pas retenu. Il avait des opinions sur presque toutes les dames et partageait même qui, selon lui, était la femme au foyer RHONJ la plus «chaude».

Le pompier JP intervient dans le drame de Jersey

Alors que Cohen parle à JP, d’autres pompiers sont vus en arrière-plan en train de rire et de profiter de l’échange. Cohen veut d’abord savoir ce que JP a pensé de la réunion de RHONJ. “C’était juteux”, a-t-il répondu, ressemblant étrangement à Bravo Superfan, l’acteur Michael Rapaport. “Très juteux.”

Qui a vraiment livré? “Jennifer [Aydin] est venu par swingin », at-il médité. “Je pense que c’était un peu inutile, mais elle a dû dire ce qu’elle avait à dire.” Pendant ce temps, Cohen craque en se tenant à côté de JP. Il veut également savoir si Teresa Giudice va mieux sans son mari Joe. “Oui”, a partagé JP. «Mais il aime ses enfants. Vous voyez certainement cela. “

L’histoire d’Andy Cohen sur Instagram

Cohen a ensuite voulu savoir qui pensait que JP était la femme au foyer la plus chaude du New Jersey. JP a vraiment réfléchi à ce dilemme, essayant de se souvenir de noms spécifiques sur place. Cohen a lancé un certain nombre de noms d’acteurs. “Mélisse [Gorga]! ” JP a partagé. Cohen a partagé plus tard qu’il était toujours confus quant à ce qu’il fallait appeler les pompiers. Il a ajouté au pompier JP des billets pour Watch What Happens Live avec Andy Cohen. En outre, “Il veut que tout le monde sache que les vrais hommes regardent Bravo”, a ajouté Cohen.

C’est peut-être ainsi que JP est entré dans Bravo

Cohen semblait étourdi d’avoir trouvé un homme viril qui aime Bravo, en particulier les femmes au foyer. Il a ensuite partagé sur son histoire Instagram qu’il avait reçu un certain nombre de messages directs de fans se demandant si JP était célibataire.

“D’accord, je reçois une tonne de questions pour savoir si le pompier JP est célibataire”, a expliqué Cohen. Il a d’abord affirmé que JP était marié et que c’était sa femme qui l’avait fait entrer dans Bravo. Mais ensuite clarifié. “Correction”, a déclaré Cohen. «Petite amie, pas femme. Il n’est pas marié. C’est sa petite amie. ” Il est ensuite distrait et remarque un Emmy Award sur une étagère derrière lui. «Est-ce un Emmy placé négligemment derrière moi? Il est!”

JP est en bonne compagnie car un certain nombre de «vrais hommes» ont exprimé leur amour de Bravo. Rapaport fait régulièrement des apparitions sur la WWHL et a des opinions sérieuses sur un certain nombre de spectacles de Real Housewives. Il a récemment partagé ses trois meilleures femmes au foyer préférées lors d’une apparition dans la WWHL. “Les trois premiers de tous les temps, c’est facile”, a-t-il dit en souriant. “D’accord, je vais [with] la grande Bethenny Frankel, la grande Nene Leakes, et je dois dire que je dois aller avec Teresa Giudice », a-t-il déclaré.