Andy Cohen révèle la «pire partie» de la quarantaine des coronavirus

Après avoir révélé qu’il avait été testé positif pour le nouveau coronavirus (COVID-19) le 20 mars, Andy Cohen a dû entrer en quarantaine et reporter ses plans pour lancer une version à domicile de “Watch What Happens Live”. Mais rien de tout cela ne s’est révélé le plus difficile pour lui.

Parlant mardi sur “Jeff Lewis Live” de SiriusXM, Gens rapporte que Cohen a déclaré qu’il avait le plus de mal à être séparé de son fils de 13 mois. Benjamin est actuellement pris en charge par sa nounou, qui, selon Cohen, a déjà obtenu un test négatif.

Cohen dit que sa seule interaction avec Benjamin est en regardant la caméra de nounou et à travers la vidéo, “Parce que je ne peux pas le voir, ce qui est le pire.”

Quant à Cohen lui-même, l’animateur de talk-show dit que le virus se propage à travers son corps, et parfois les symptômes ont été “horribles”. Il a plaisanté en disant que la perte d’appétit qu’il a connue s’est traduite par une silhouette plus mince.

“Il y a deux jours, avant d’aller me coucher, j’ai pris une douche et je marchais dans la douche et je me suis regardé et j’ai dit:” Putain de merde, tu es superbe! “”, A déclaré Cohen.

Mais il n’a aucune confiance qu’il sera en mesure de maintenir son cadre plus élégant après avoir récupéré du virus, admettant qu’il a déjà envie de pizza. “Quand je vais mieux, je vais prendre tellement de poids”, a-t-il ri. “Ça va arriver.”

L’annonce de Cohen selon laquelle il avait été testé positif est survenue quelques heures seulement après avoir révélé son intention de lancer une version “à la maison” de “Watch What Happens Live”. Il devait être lancé lundi, mais a été suspendu indéfiniment à mesure que Cohen se rétablit.

“Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus”, a-t-il écrit vendredi dernier dans son billet. “Autant que je me sentais comme si je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL depuis chez moi, nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration.”

Il a ajouté: “Je tiens à remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous, et exhortons tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux.”

