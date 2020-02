Andy Cohen révèle le statut de sa relation avec Vicki Gunvalson après diss et sortie

Vicki Gunvalson n’a pas bien pris sa sortie de The Real Housewives of Orange County. L’OG du CO a été femme au foyer pendant 15 ans et était avec le spectacle depuis le début. Après l’annonce de son départ de l’émission Bravo, Gunvalson a fait des réclamations contre Andy Cohen. Comment s’est terminée la relation entre Gunvalson et Cohen?

Lorsqu’un fan de Gunvalson a déclaré que Cohen ne l’avait pas récupérée pendant les retrouvailles, l’ancienne femme au foyer a accepté l’analyse.

“Non, il ne l’a pas fait”, a répondu Gunvalson. «Très révélateur pour dire le moins. Je n’aurais pas dû rester aussi longtemps que moi. “

Le maven de l’assurance avait été contrarié par Cohen et la production du RHOC pour ne pas la respecter comme femme au foyer. Comme elle était une «amie», Gunvalson n’est pas restée pendant toute la réunion et a été invitée à partir.

“J’étais très, très triste, très émotif et très triste”, a déclaré Gunvalson à OK! Magazine. “On m’a dit que j’allais rester toute la réunion et vous verrez ce qui se passe. Ce n’était pas bon.”

Gunvalson a senti qu’elle était irrespectueuse et ce n’était pas juste d’être femme au foyer aussi longtemps.

«Je me sentais très irrespectueuse et je ne mérite pas cela», a-t-elle ajouté. «Je donne à Bravo ma vie, toute ma vie, et je ne simule pas ma réalité. Ma réalité est folle. Sur d’autres castings, les femmes ont créé des intrigues. Je ne crée pas ça. Ma vie est ma vie, que vous le vouliez ou non. “

Gunvalson voulait que la production ait la courtoisie d’être «notifiée à l’avance. Ils m’ont menti, en gros. Ils m’ont menti. “

Andy Cohen fait le point

Après que Gunvalson ait rendu ses sentiments publics, Cohen a réagi à ses sentiments.

“Elle et moi avons envoyé des SMS et fait des allers-retours, donc je pense que nous allons bien”, a déclaré Cohen à Us Weekly. “Elle et moi avons eu toutes les permutations de chaque conversation que vous pouvez imaginer, donc vous savez que ses sentiments sont ses sentiments.”

Il ne semble y avoir aucun amour perdu de la part de Cohen. Le producteur Bravo a même partagé un article sur Gunvalson lorsqu’elle a annoncé son départ de la franchise.

«Je me souviens de la première réunion que j’ai faite avec Vicki Gunvalson. Parfois, nos yeux se rencontraient alors que je grillais les autres femmes, et elle me faisait un clin d’œil optimiste et effervescent alors que ses deux fossettes profondes brillaient », a écrit Cohen sur Instagram. «Elle me faisait un clin d’œil année après année, et cela faisait toujours sourire mon cœur. Vicki est un original, qui est resté son moi authentique de sa famille Van-freakout jusqu’à sa dernière réunion. “

Cohen admire que Gunvalson s’est toujours montrée comme elle avait raison dès le début.

“Il est si difficile de rester exactement qui vous êtes après avoir été à la télévision pendant si longtemps, mais Vicki est unique en son genre”, a-t-il ajouté. «Merci pour tout, Vicki Gunvalson – quelle balade. Et ce n’est pas fini. (Cette photo est en fait de la réunion de la saison 3, et j’ai toujours vraiment aimé ça ..). “

La saison 15 de RHOC devrait bientôt commencer la production. Aucune date de diffusion n’a été confirmée, mais la franchise établie dans le comté d’Orange est généralement diffusée en été.