Andy Cohen revient sur les textes avec Vicki Gunvalson

Andy Cohen et Vicki Gunvalson semblent être en bons termes après avoir annoncé sa sortie de “The Real Housewives of Orange County” la semaine dernière.

Le patron de Bravo était à Miami vendredi pour préparer une édition pré-Super Bowl de son émission SiriusXM et a expliqué où lui et le RHOC OG se trouvaient après qu’elle ait décidé de quitter la populaire série de téléréalité après 14 saisons.

“Elle et moi avons envoyé des SMS et fait des allers-retours, donc je pense que nous allons bien”, a admis Cohen. US Weekly. “Elle et moi avons eu toutes les permutations de chaque conversation que vous pouvez imaginer, donc vous savez que ses sentiments sont ses sentiments.”

Il serait difficile d’imaginer que la paire ne va pas bien ensemble, car Andy a partagé un doux message après l’annonce de Vicki, en publiant un instantané des deux de la saison 3 de la réunion.

“Vicki est un original, qui est resté son moi authentique de sa famille Van-freakout jusqu’à sa dernière réunion”, écrit-il. “Il est si difficile de rester exactement qui vous êtes après avoir été à la télévision pendant si longtemps, mais Vicki est unique en son genre. Merci pour tout, @vickigunvalson – quel trajet. Et ce n’est pas fini.”

Il a également évoqué leur temps passé ensemble au fil des ans, car elle a été l’un des piliers du circuit Housewives.

“Je me souviens de la première réunion que j’ai faite avec Vicki Gunvalson”, a écrit Andy dans la légende. “Parfois, nos yeux se croisaient alors que je grillais les autres femmes, et elle me faisait un clin d’œil optimiste et effervescent tandis que ses deux fossettes profondes brillaient. Elle me faisait un clin d’œil année après année, et cela faisait toujours sourire mon cœur.”

La semaine dernière, Vicki n’était pas la seule à quitter la scène des “The Real Housewives of Orange County”.

Dans une publication Instagram partagée un jour après l’annonce de Vicki, Tamra Judge a déclaré qu’elle quitterait la série après avoir rejoint le casting de la saison 3.

“Ça a été une période folle de 12 ans. Mais il est temps pour moi de passer à autre chose. Je suis triste de partir mais je suis très excité par mon avenir. Je vous aime, les gars”, a déclaré le bodybuilder de 52 ans. instantané d’elle et de son mari Eddie.

Andy s’est rendue sur Twitter pour donner son avis sur le sujet, faisant référence à l’aventure de Tamra dans le secteur du cannabis avec sa gamme de produits Vena Wellness CBD.

“Une course sans précédent d’une femme qui était toujours divertissante, surprenante et dramatique – et qui n’a jamais vieilli. Et maintenant, elle est la reine du CBD!” écrivit le patron de Bravo.

Aucune mise à jour sur la relation d’Andy et Tamra, bien qu’elle l’ait désabonné sur Instagram peu de temps après son annonce. Oui.

Nous vous tiendrons au courant!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Tommy Garcia / Bravo

À l’intérieur de la séance photo de casting de la saison 14 de “ Real Housewives of Orange County ”