Andy Cohen rompt son silence à propos des critiques sur les retrouvailles sous le pont

Le producteur de Bravo Andy Cohen a offert un aperçu de son travail d’hébergement de réunion sous le pont. Cohen s’est préparé à des questions sur son émission de radio Sirius XM mercredi matin, mais a constaté que la plupart des appelants étaient en faveur de la façon dont il avait organisé les retrouvailles.

Il a commencé l’émission de radio en se demandant pourquoi les lignes téléphoniques n’étaient pas en feu avec des questions sur son travail d’hébergement. Les fans l’ont fustigé sur les réseaux sociaux pour avoir pris le parti des hommes sur le bateau et avoir redoublé d’efforts sur les membres de la distribution comme le ragoût en chef Kate Chastain.

Ashton Pienaar, Andy Cohen | Banque de photos Heidi Gutman / Bravo / NBCU via .

Cohen a admis qu’il s’était éloigné de Twitter au cours des derniers jours, mais qu’il connaissait non seulement les fans, mais aussi le superfan de Below Deck, le comédien Leslie Jones n’était pas satisfait de la livraison de Cohen lors des retrouvailles.

Pourquoi Cohen a-t-il demandé à Courtney Skippon et Brian de Saint Pern s’ils sortaient après les retrouvailles?

Cohen a demandé au ragoût Courtney Skippon si elle et le matelot de pont Brian de Saint Pern envisageraient de sortir après la fin des retrouvailles. Skippon et de nombreux fans étaient agacés par la question et maintenant Skippon et de Saint Pern sont en guerre sur les réseaux sociaux.

“Je lui ai fait une blague à la fin où je lui ai dit:” Est-ce que toi et Brian allez passer du temps ce soir “ou quelque chose comme ça”, a expliqué Cohen. «Et la raison pour laquelle je l’ai fait, c’est dans le contexte de cela, c’est que nous avons eu des retrouvailles avec Southern Charm. Nous avons eu des retrouvailles sous le pont où les gens se détestaient, des choses horribles, puis ils sortent tous ce soir-là et ils s’enivrent et ils le feront … Je viens au travail le lendemain et ils sont comme ‘Devinez qui s’est connecté en dernier nuit. “Et je suis comme,” Vous plaisantez. “”

“C’est pourquoi j’ai posé cette question”, a poursuivi Cohen. «Est-ce que j’aurais aimé ne pas l’avoir demandé? Bien sûr, je comprends comment ça s’est passé. »

Il pense qu’il y avait suffisamment de mauvais comportements pour faire le tour

Un autre appelant a défendu la façon dont Cohen a accueilli l’émission et a également soutenu les hommes sur le bateau. Cohen a déclaré: «Tout le monde s’est comporté comme un ** trou à un moment ou à un autre. Et le but de la réunion est que les deux parties disent ce qu’elles ont à dire. »

Il reconnaît que les hommes se sont mal comportés. «Alors je veux juste dire si je pense que les gars se sont comportés horriblement? Oui bien sûr. Vous ne pouvez pas embrasser quelqu’un qui ne veut pas être embrassé. Ou parlez de gifler quelqu’un avec votre d ** k. Et les gens sont vraiment contrariés spécifiquement avec Ashton [Pienaar]. ”

Cohen rappelle également aux téléspectateurs les excuses d’Ashton Pienaar. «Et je tiens à le dire lors de la réunion, qui est le moment pour les deux parties de dire ce qu’elles ont à dire. Il s’est assis là et s’est excusé dans un soliloque de quatre minutes avec des larmes aux yeux. En règle générale, ce que vous recherchez lors d’une réunion est une sorte d’excuse ou d’aller de l’avant. Donc, après que ce gars se soit assis là et s’excuse pendant quatre minutes avec des larmes dans les yeux, oui, je ne l’ai pas battu avec un club après ça car je pense que les gens auraient aimé que je le fasse. “

Il admet qu’il n’est pas aussi connecté avec «Under Deck» que comme «Housewives»

De nombreux fans se sont demandé pourquoi Cohen ne tenait pas les hommes pour responsables de leur comportement comme il l’a fait pour LeeAnne Locken lors de la réunion des Real Housewives de Dallas. “Je suis plutôt un employé à part entière en tant qu’hôte de la réunion ci-dessous”, a-t-il expliqué. “Je n’ai rien à voir avec Under Deck. Je ne suis pas producteur. ”

Brian de Saint Pern, Kevin Dobson, Ashton Pienaar, Andy Cohen, le capitaine Lee Rosbach, Kate Chastain, Rhylee Gerber, Simone Mashile | Banque de photos Heidi Gutman / Bravo / NBCU via .

«Lorsque Bravo m’a demandé d’accueillir la réunion, j’ai dit à tous les producteurs:” Vous les gars, les gens réagissent si fort à ce qui se passe dans la misogynie et le tout. “Je veux m’assurer que je représente ce que tout le monde est tellement bouleversé. Et donc c’est en partie la raison pour laquelle je me sens mal d’avoir échoué parce que je ne suis pas un producteur de l’émission, en tant que producteur de The Real Housewives of Dallas ou de toutes les Housewives. ”

Il dit qu’il a plus d’informations sur les retrouvailles de Housewives. “Et je ressens tellement plus d’autorité pour m’asseoir et être comme, ce n’est pas vrai. Je ne suis pas producteur exécutif de l’émission. Je ne vois même pas de coupures. J’aurais peut-être regardé et dit: «Hé, pouvez-vous ajouter que je suis plus dur avec les gars» s’il y a plus que ça, ce que je pense qu’il y en avait. »

Quel est le message de Cohen aux fans de “Under Deck”?

Cohen a continué de répondre à l’indignation des fans. “Alors vous sentez tous que je vous ai manqué”, a-t-il expliqué. “Je suis désolé pour ça. J’essaie d’arriver à un endroit où vous allez de l’avant et où les gens s’approprient leur comportement. C’est mon objectif, amener les gens à s’approprier leur comportement. Pour moi, si je suis assis là et que je regarde Ashton les larmes aux yeux en s’excusant, est-ce que je pense qu’il essaie au moins de s’approprier son comportement? ”

Cohen a également demandé à l’équipe de production tout au long de la réunion s’il était assez dur avec les gars. «Nous avons tourné pendant plus de deux heures et je n’arrêtais pas de dire à la salle de contrôle pleine de femmes:« Hé, les gars. Suis-je assez dur avec les gars? “Comme, je veux m’assurer que je suis assez dur avec les gars. Et ils étaient comme, “Nous sommes bons. Nous avons assez de choses. »

Il a ajouté qu’immédiatement avant le tournage, il avait subi une intervention chirurgicale au front et qu’il souffrait d’une douleur importante. «J’ai eu une intervention au coup droit, je pense que vous avez vu que j’avais un pansement sur la tête. J’avais subi une intervention quelques heures avant de prendre des analgésiques et je souffrais beaucoup. »