Andy Cohen taquine «Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City»

Andy Cohen est le père de toutes les Real Housewives en tant que producteur crédité de la franchise Bravo. Les villes où ces émissions sont basées comprennent Beverly Hills, le comté d’Orange, Dallas, New York City, New Jersey, Potomac et Atlanta. Une nouvelle ville rejoindra les franchises établies et une nouvelle récolte de Real Housewives de Salt Lake City sera lancée.

Andy Cohen | Cindy Ord / . pour SiriusXM

La nouvelle franchise a commencé à tourner dans l’État de l’Utah et Cohen a taquiné les morceaux du nouveau spectacle.

“Attendez-vous à des montagnes, attendez-vous à de la neige et attendez, vous savez, des mormons”, a déclaré Cohen à Entertainment Tonight. «À quoi ressemblerait une femme au foyer mormone? Restez à l’écoute.”

Cohen a déclaré que RHOSL serait diffusé en 2020, mais n’a pas révélé la date exacte.

“Une société de production nous a apporté des femmes incroyables, et ce qui est cool avec Salt Lake City, c’est qu’elles mènent ces vies ambitieuses”, a ajouté Cohen. «Quand vous regardez les images, c’est une vie fantastique. Pour moi, juste la neige et le paysage et le style de vie, c’est vraiment cool. “

Andy Cohen fait ses adieux à Vicki Gunvalson

Alors que le monde Bravo se développe, certains des JO qui sont maintenant des légendes disent au revoir. Vicki Gunvalson du RHOC a annoncé son départ après 15 ans. Cohen lui a consacré un poste et honorant son temps sur la franchise de longue date.

«Je me souviens de la première réunion que j’ai faite avec Vicki Gunvalson. Parfois, nos yeux se rencontraient alors que je grillais les autres femmes, et elle me faisait un clin d’œil optimiste et effervescent alors que ses deux fossettes profondes brillaient », a écrit Cohen sur Instagram. «Elle me faisait un clin d’œil année après année, et cela faisait toujours sourire mon cœur. Vicki est un original, qui est resté son moi authentique de sa famille Van-freakout jusqu’à sa dernière réunion. “

Cohen a de bons souvenirs de Gunvalson et en tant que OG de toutes les femmes au foyer, on se souviendra toujours de lui.

“Il est si difficile de rester exactement qui vous êtes après avoir été à la télévision pendant si longtemps, mais Vicki est unique en son genre”, a-t-il ajouté. «Merci pour tout, Vicki Gunvalson – quelle balade. Et ce n’est pas fini. (Cette photo est en fait de la réunion de la saison 3, et j’ai toujours vraiment aimé ça ..). “

Andy Cohen pense que NeNe Leakes pourrait quitter

Un autre OG qui arrive probablement à la fin de son temps est NeNe Leakes. La star de RHOA a récemment envoyé un texto à son amie Wendy Williams qu’elle quittait la série Bravo reality. C’est Williams qui a révélé les nouvelles de son émission en envoyant des fans pour un tour.

Bien que Leakes ait nié qu’elle quitte la série, ce n’est pas la première fois qu’une femme au foyer menace de quitter.

«Beaucoup de gens ont parlé de NeNe [Leakes] envoyer des SMS à Wendy Williams, disant qu’elle a quitté les femmes au foyer », a déclaré Cohen à ET. “Je disais à quelqu’un, écoutez, je reçois tout le temps des messages texte de Housewives,” je démissionne! C’est ça. Je quitte! “Alors, je dis, OK, prenons une pause. Parlons demain, car peut-être que si nous parlons demain, vous ne vous sentirez pas aussi passionné que vous le faites aujourd’hui, donc c’est un processus naturel d’évolution de la femme au foyer que vous m’avez quitté plusieurs fois. »

Andy Cohen a beaucoup à faire en ce qui concerne les Real Housewives et les fans sont ravis de ce qui va arriver.