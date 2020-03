Andy Cohen teste positif pour le coronavirus

Andy Cohen est la dernière célébrité testée positive coronavirus. La superstar de Bravo a révélé son diagnostic vendredi après-midi sur Instagram.

“Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus”, écrit-il. “Autant que je me sentais comme si je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL depuis chez moi, nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration.”

Il a ajouté: “Je tiens à remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous, et exhortons tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux.”

La nouvelle ne survient que quelques heures après l’annonce par Bravo que Cohen filmerait “Watch What Happens Live” depuis son domicile de New York dimanche. Des invités, dont John Mayer, Jerry O’Connell et NeNe Leakes, devaient le rejoindre par chat vidéo.

“Juste au moment où nous pensions que notre émission ne pouvait pas devenir plus low-tech, nous sommes tous confinés chez nous”, a-t-il déclaré lors de l’annonce de la nouvelle. “Je ne sais pas comment cela se déroulera, mais je sais que ce sera amusant.”

Selon sa mise à jour, cela ne se produira plus.

“Bachelier” étoile Colton Underwood, Idris Elba, Star de “Lost” Daniel Dae Kim, Tom Hanks et Rita Wilson sont également parmi ceux à Hollywood qui ont été testés positifs pour le coronavirus.

