Andy King du Fyre Festival s’associe à Evian Water en l’honneur de son «esprit d’équipe»

King a connu la gloire l’année dernière lorsque Netflix a sorti le documentaire “Fyre: The Greatest Party that Never Happened” dans lequel le producteur de l’événement a admis qu’il était “pleinement préparé” à pratiquer le sexe oral avec un douanier des Bahamas afin de libérer de l’eau Evian pour le les participants du festival de musique condamné.

Maintenant, Evian s’est associé à l’homme de 59 ans pour une nouvelle campagne, avec le slogan “So Good You’d Do Anything For It”, qui est une référence effrontée à la capacité inébranlable de King à tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation .

“Il y a un an, j’ai partagé avec le monde ma volonté d’en” prendre un pour l’équipe “pour amener Evian aux festivaliers assoiffés – et est devenu de façon inattendue une sensation Internet du jour au lendemain”, a-t-il déclaré. Gens.

“Lors du premier anniversaire, Evian laisse tomber une bouteille spéciale avec un tout nouveau slogan en l’honneur de mon fameux esprit d’équipe”, a-t-il ajouté.

Au cours du documentaire Netflix, King a déclaré que l’organisateur de l’événement, Billy McFarland – qui a été condamné à six ans de prison pour fraude sur fil liée au festival – l’a supplié de pratiquer le sexe oral sur un douanier exigeant 175000 $ pour libérer de l’eau potable importée. King était prêt et disposé à “prendre une grande chose pour l’équipe”, mais a déclaré que le responsable lui avait donné l’eau sur la promesse que les organisateurs du festival paieraient les frais après l’événement.

Jeudi, un jour avant l’anniversaire du festival, King a publié un cadeau sur son Instagram, où 10 lauréats remporteraient la bouteille d’eau Evian en édition limitée.

Sans cordes de sexe oral attachées.

