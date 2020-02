Angela Deem dit qu’elle a eu des relations sexuelles avec Michael Ilesanmi 38 fois en deux semaines

La saison 7 de 90 Day Fiancé de TLC a finalement pris fin, plusieurs couples se mariant et d’autres se demandant s’ils devraient se séparer.

L’animatrice Shaun Robinson s’est entretenue avec tous les couples de la saison 7 lors de la première partie de la fête du fiancé de 90 jours, le 16 février. son ex-femme Sarah.

Mais les retrouvailles ont commencé sur une note plus légère, alors que Robinson interrogeait chacun des couples sur leur vie sexuelle. Alors que certains couples, comme Blake Abelard et Jasmin Lahtinen, étaient un peu timides à l’idée de répondre, d’autres se sont tout de suite ouverts avec des détails juteux. Comme d’habitude, Angela Deem est venue avec toutes les spécificités sans sauter un battement.

Angela Deem | Angela Deem via Instagram

Angela et Michael ont dit qu’ils étaient très actifs dans la chambre

Angela, qui n’a jamais mâché ses mots, a déclaré qu’elle était plus qu’active à huis clos avec son mari nigérian, Michael Ilesanmi. La grand-mère de six enfants nouvellement mariée s’est exclamée: “Nous avons passé deux semaines ensemble, et j’ai compté 38 fois!”

“Quoi?!” »S’exclama Robinson alors que le casting éclatait en halètements et

dit à Angela qu’ils étaient impressionnés. “C’est une bête, Shaun!” Angela a insisté, comme

Robinson a ri qu’elle n’était pas sûre de croire au fiancé des 90 jours

étoile. “Je promets!” Déclara Angela.

Michael a convenu que le couple avait en fait des relations sexuelles quatre fois par jour quand ils étaient ensemble, et quand ils voulaient faire une pause, ils montaient simplement à l’étage et recommençaient.

Robert et Anny ont parlé de trouver des endroits créatifs pour le sexe

Robert Springs et Anny se sont affrontés au sujet du sexe tout au long de la saison 7 de Fiancé de 90 jours. Anny a toujours voulu plus de sexe que Robert ne pourrait en fournir en tant que père célibataire travaillant avec plus d’un emploi. Elle a même évoqué des fantasmes comme des trios, alors qu’il n’était pas trop enthousiaste.

De plus, Bryson, le fils de cinq ans de Robert, a dormi dans son lit

avec le couple dans un appartement d’une chambre, ce qui rend difficile de trouver privé

passer du temps ensemble en couple. “Comment les gars manœuvrez-vous cela?” Robinson a demandé,

se demandant comment ils ont fait de la place pour leur vie sexuelle avec peu d’espace et occupé

programme.

“Vous avez la douche, vous avez le salon, vous avez n’importe où,”

Expliqua Robert. “Le canapé”, a ajouté Anny.

“Vous improvisez!” Déclara Robert.

“Amen”, a plaisanté Syngin Colchester, le mari de Tania Maduro. Blake a ajouté en riant: “Il doit aller à l’école, non?”

Mursel a déclaré que le sexe était «sacré», mais Anna avait des idées différentes

Mursel Mistanoglu a expliqué qu’avec son passé culturel, il avait été surpris par des discussions ouvertes sur le sexe aux États-Unis.“C’est la première fois que j’expérimente des gens qui parlent ouvertement de sexe ”, a déclaré la star turque des 90 jours Fiancé.

“Bienvenue en Amérique!” Michael a plaisanté en réponse. “Liberté

», a déclaré Sasha Larin, le mari d’Emily Larina. “Vous pouvez dire quoi que ce soit

tu veux.”

Quand Angela a demandé combien de fois par jour Mursel et sa femme, Anna Campisi, avaient des relations sexuelles, il était réticent à répondre. “C’est [a] chose sacrée », répondit-il à contrecœur, rougissant abondamment. Mais Anna n’était pas aussi timide, partageant qu’elle et Mursel s’activaient une fois par jour pendant que ses trois fils étaient à l’école.