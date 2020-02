Angela Simmons est ‘So Over’ the Romeo Feud, ‘Confused’ Master P a été impliqué

Angela Simmons » boeuf avec Roméo peut-être dominer cette saison sur “Growing Up Hip Hop”, mais elle est “tellement plus” tout le drame.

Bien qu’aucun d’eux n’ait expliqué en détail ce qui n’a pas fonctionné, un énorme fossé s’est installé entre eux dans l’émission de télévision WE cette année – et ils ne se sont plus parlé depuis. Simmons s’est arrêtée à TooFab jeudi avant le nouvel épisode de ce soir, où elle a dit qu’elle était surprise que cela devienne un scénario pour toute la saison.

“C’est tellement aléatoire. Dans ma vie, ce n’est vraiment pas ce qui est le plus important, mais il en a fait quelque chose, l’a traîné à ce stade, c’est pourquoi nous en parlons ici”, a-t-elle déclaré. “Je suis tellement au-dessus, donc au-dessus. Ce n’est rien pour moi. J’élève un enfant, je travaille, je fais ce que je dois faire et ici nous parlons de Roméo.”

Elle a ajouté qu’ils n’avaient toujours pas pris contact les uns avec les autres depuis que tout s’était dégradé et avait dit: “Je m’en fiche, franchement.”

Dans un épisode récent, la sœur d’Angela, Vanessa, s’est entretenue avec le père de Roméo, Master P, pour parler d’un rôle dans un film qu’il produit. Pendant qu’ils se rencontraient, Maître P a évoqué la situation entre la sœur de Vanessa et son fils.

En parlant avec nous, Angela a dit qu’elle “ne sait pas” pourquoi il s’est impliqué. “Je suis juste respectueuse envers mes aînés. Personnellement, la seule personne qui a un problème avec moi est Roméo”, a-t-elle expliqué. “C’est juste entre moi et lui, je n’ai vraiment pas de problème avec Roméo. Je suis aussi confus que toi.”

Dans un clip exclusif du nouvel épisode de ce soir, Vanessa raconte à Angela sa rencontre avec Master P et comment il a “déclenché” la querelle de Roméo sur elle.

“Je suis allé rencontrer Maître P pour lui parler et quand je suis assis avec lui, il m’a renversé toute la situation”, explique Vanessa. “Il a fait croire que j’avais mal entendu ce que Roméo disait et peut-être que je l’ai mal pris.”

Angela, cependant, ne l’a pas. “Si [Romeo] était vraiment mon amie, tu m’aurais appelé ou envoyé un texto, “dit-elle,”[He] laissez la flamme se déchaîner. Le tout est brûlé, la forêt a disparu. “

“C’est un adulte, son père n’a pas besoin de parler pour lui”, a-t-elle ajouté. “C’est un homme adulte!”

Le clip se termine avec Vanessa jurant de “confronter” Romeo à tout. Nous verrons cela se jouer lorsque “Growing Up Hip Hop” sera diffusé le jeudi sur WE tv.