Angela Simmons parle des réalités de l’éducation de son fils après la mort de son père Sutton Joseph Tennyson

Maintenant que Angela Simmons » son fils Sutton Joseph Tennyson, alias “SJ”, a trois ans, il commence à poser des questions sur son père et son homonyme, qui a été tué par balle en novembre 2018.

Cette saison sur “Growing Up Hip Hop”, les téléspectateurs ont regardé la star de télé-réalité se souvenir émotionnellement du moment où elle a dû dire à son fils que son père était mort, après que l’enfant curieux lui ait posé des questions telles que “Qui est papa?” et “Est-il vivant?”

En parlant avec TooFab en studio, Simmons a parlé de cette conversation difficile avec son petit et de la façon dont elle garde en mémoire la mémoire de son père.

“Il n’y a pas vraiment de préparation à cela”, a-t-elle déclaré à propos de la nécessité de parler à SJ de la mort de son père. “Tu dois vraiment être présent à tes moments. Il va se sentir différent, à des moments différents au fur et à mesure qu’il grandit et je dois juste y être présent. Il n’y a pas de vraie préparation, c’est juste être présent aux moments.”

“J’ai des tonnes de photos et de vidéos”, a-t-elle poursuivi. “Même hier soir, je lui ai montré des trucs de son père et quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ça le rend curieux et il a beaucoup de questions mais c’est parfait parce qu’il sait à quoi ressemble son père, et c’est bien de pouvoir se connecter avec votre père et de lui montrer que cela signifie beaucoup. “

À mesure que SJ vieillit, Simmons a dit qu’elle commençait à tant de père du garçon en lui, jusqu’à ses manières.

“Son père était sur moi si ce n’était pas super organisé, comme le TOC et je le vois déjà chez mon fils”, a-t-elle déclaré. “Il ne joue pas avec moi, il me dit:” Réparez le placard, faites ça “et je me dis:” Suis-je le parent ou êtes-vous? “”

Elle sait qu’un jour elle devra avoir une plus grande conversation avec Sutton sur la façon dont son père est mort et ce que cela signifie vraiment, mais elle ne sait pas si ce sera l’année prochaine ou quelques autres plus tard. “C’est juste qu’il grandit”, a-t-elle expliqué, “c’est ce que son esprit peut gérer dans ces moments-là.”

Jusque-là, son objectif est «d’être forte en moi-même», ce qui signifie une thérapie et de mettre sa «vie spirituelle en ordre» afin qu’elle puisse être la meilleure maman possible pour son fils. “Si je ne suis pas bonne, je ne peux pas faire ce que je dois faire en tant que mère”, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle “s’assure que je suis solide”.

Pour tous les autres parents célibataires dans une situation similaire, elle a dit qu’il était juste important d’être présent et de garder des membres de la famille proches qui peuvent garder la mémoire de l’autre parent en vie.

“[But] même si vous n’avez pas cela, vous êtes assez bon, sachant que vous êtes assez bon, Dieu vous a mis ici pour être assez bon, vous êtes grand, vous pouvez le faire “, a-t-elle ajouté.” Vous avez juste besoin avoir cette confiance, c’est le seul moyen de s’en sortir. ”

“Growing Up Hip Hop” est diffusé le mercredi sur WE tv.