Angela Simmons s’associe à Bow Wow pour un «partenariat commercial»

Angela Simmons peut avoir tourné la manivelle sur le moulin à rumeurs après avoir admis qu’elle commençait une relation d’affaires avec Bow Wow.

Lors d’un aperçu exclusif TooFab de jeudi “Grandir Hip Hop,“la jeune entrepreneure a révélé qu’elle collabore avec son ancienne aventure tout en discutant avec son frère, JoJo Simmons.

“Je lui parle de faire les trucs de la tournée. Je fais son merch de tournée -” commença-t-elle avant que JoJo ne l’interrompe, en disant: “Vous êtes sûr que c’est tout ce que vous faites, c’est son merch de tournée?”

“JoJo. Rendez-vous comme tout le monde, vous voulez que je sorte avec Bow Wow”, s’est-elle exclamée avant que JoJo lui suggère de prendre un peu de temps pour elle-même et son fils de 3 ans, Sutton Joseph, qu’elle a partagé avec feu Sutton Tennyson. .

“Tout ce que je dis, c’est que vous êtes très proche de Bow Wow maintenant”, a interrompu JoJo, ajoutant: “Vous ne faites aucun merch avec Roméo”, faisant référence au rappeur Roméo.

“Roméo n’est pas en tournée”, a répondu Angela.

Lors de son confessionnal, Angela a, une fois de plus, donné des détails sur son histoire avec Bow Wow.

“Bow et moi – nous étions jeunes. Comme – il a fait beaucoup de bêtises”, dit-elle avec un sourire. “Beaucoup. Beaucoup de mal à mon jeune cœur adolescent. Beaucoup. Parce qu’il était jeune et s’amusait et j’étais, comme, la fille qui était probablement, comme, prête à s’engager et ce n’était pas le moment pour ça.”

Pendant ce temps, JoJo pressa une fois de plus Angela, lui demandant: “Tu es sûr que ce ne sont que des affaires?”

“Qu’est-ce qu’il y a d’autre? Je veux dire, c’est mon ami.” Répondit Angela.

“Ne mélangez jamais affaires et plaisir, d’accord? Alors, gardez les affaires et pas de plaisir”, a déclaré JoJo, alors qu’Angela révélait qu’elle voulait que Bow Wow la prenne au sérieux en tant que femme d’affaires dans un autre confessionnal.

La conversation s’est terminée après que JoJo ait élaboré un plan directeur pour protéger le cœur de sa sœur.

“Tu sais ce que tu dois faire? Laisse tous les Lil tranquilles,” exigea-t-il. “Lil Bow Wow, Lil Romeo – si Lil Zane apparaît, ne lui parle même pas. Même Lil Wayne. Nous aimons Lil Wayne. Nous aimons Lil Twist. Ne plaisante pas avec aucun Lils.”

Découvrez le clip ci-dessus et tout le drame sur “Growing Up Hip Hop” ce jeudi à 9 / 8C sur WE tv!

