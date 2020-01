Angela Simmons se souvient d’avoir raconté à son fils que son père Sutton Tennyson est décédé

Angela Simmons s’ouvre sur le moment déchirant où elle a dit à son fils que son père était décédé.

Dans un extrait de l’épisode de jeudi soir de “Growing Up Hip Hop”, la star de télé-réalité, qui est la fille de Rev Run, rappelle émotionnellement la conversation qu’elle a eue avec son fils de 3 ans, Sutton, après qu’il a commencé à poser des questions sur son ancien fiancé, Sutton Tennyson, qui a été tué par balle en novembre 2018.

“J’étais avec mon fils, et très émotif, même pour en parler. Il regardait par la fenêtre et il se dit” Papa, voiture blanche “,” dit Simmons dans le clip. “Je lui demande:” Où le voyez-vous? ” ou “Qui est papa? A quoi ressemble-t-il?” Je lui demande. Je me dis: “Tu veux voir ton père?” et il me dit: “Oui.” “

“Alors il vient et je commence à lui montrer des vidéos, des photos et des trucs, et il s’est arrêté”, poursuit-elle. «Ce n’est pas comme s’il était encore en pleine conversation, alors c’est ce qui le rend émotionnel. Il était comme, ‘Est-il vivant?’»

Simmons commence à s’étouffer en soulignant que son fils n’utilise pas le mot «vivant». Elle ajoute: “Alors, pour lui, demandez comme – whoa. Vous venez de dire:” Est-il vivant? ” J’étais juste comme, “Non. Il ne l’est pas.” ”

Devenant plus émotif, Simmons continue: “C’est la première fois que je dois lui expliquer, ce qui est, comme, super triste, parce qu’il a trois ans. Comment expliquez-vous à un enfant de 3 ans qu’ils sont ne plus jamais les revoir? À part ma propre façon, qui est comme: “Il est au Paradis, il est avec Dieu.” “

“[I say] toutes les grandes choses, puis il a en quelque sorte posé sa tête dans ma poitrine – “dit-elle en commençant à sangloter.” Et il m’a dit qu’il était triste. “

Simmons, qui dit qu’elle est toujours en deuil, exprime que c’est difficile parce que son fils n’est «jamais» émotionnel.

“C’est un gamin heureux, et toute la journée, il était juste un peu comme, mopey et triste”, se souvient-elle. “Et je lui ai dit: ‘Je t’ai eu. Tu vas bien. Tu es bon.’ Et il a dit: “D’accord, je t’ai eu.” C’était cette conversation, mais c’était super difficile d’avoir cette conversation avec lui. “

Elle ajoute, “[The fact that I’m still grieving is] certainement l’une des plus grandes choses avec lesquelles je fais face. “

En décembre 2017, Simmons a confirmé qu’elle et Tennyson s’étaient séparés. En novembre 2018, Tennyson a été tué après avoir été abattu de 13 balles dans son allée d’Atlanta, par TMZ à l’époque.

“Growing Up Hip Hop” est diffusé les jeudis à 21 h. Et sur WEtv.

