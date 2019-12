Angela Simmons sur la question de savoir si elle et Roméo pourront jamais résoudre leur différend (exclusif)

Il ne semble pas Angela Simmons et Romeo Miller corrigera bientôt les choses.

Tout en parlant avec TooFab, Angela s'est ouverte sur le boeuf en cours avec sa co-star "Growing Up Hip Hop" et a révélé si elle pense que la paire pourra jamais réparer leur amitié.

"Je veux dire de me faire vivre cela publiquement me fait savoir que vous n'êtes pas mon ami", a-t-elle déclaré. "Je suppose que nous pouvons être associés, si c'est ce qu'il veut ou s'il veut être des ennemis. Je ne sais pas ce qu'il veut. Honnêtement. (J'ai) trop de trucs réels dans ma vie pour m'inquiéter de ce qu'il pense négativement sur moi en public. Vous savez ce que je veux dire? Comme si j'élevais un fils par moi-même. C'est réel. "

"Il veut parler de quelque chose de réel, vous savez, et je suis sûr qu'il avait de vraies choses et des trucs de la vie réelle", a-t-elle poursuivi. "Mais pour lui de choisir ce combat publiquement était la pire chose qu'il aurait pu faire parce que cela n'a pas de sens pour moi."

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faudrait pour que la paire soit à nouveau amie ou au moins cordiale, Angela a dit: «Je veux dire que cela commence par le respect de tendre la main à mon téléphone et non, vous savez, d'en parler avec le public parce que c'est ce qu'il est devenu. "

Cela vient après que Roméo ait parlé, quelque peu cryptiquement, de leurs problèmes sur "The Real" plus tôt ce mois-ci. Il a également abordé leur relation sur les réseaux sociaux, à mesure que de nouveaux épisodes sont diffusés.

Le drame entre les deux, qui étaient des amis proches depuis des années, a été un grand scénario sur la saison 5 de "Growing Up Hip Hop". En discutant avec la sœur d'Angela Vanessa plus tôt cette saison, Roméo a fait allusion à un problème avec la façon dont Angela organise son profil Instagram ainsi que son aversion pour elle de passer du temps avec son ancienne flamme Bow Wow.

Bien qu'Angela ait dit qu'elle ne sait pas quand ni pourquoi elle et Romeo ont commencé à se battre, elle a fait allusion à quelques raisons possibles.

"Je ne sais pas. C'est le problème", a-t-elle dit à TooFab, ajoutant: "C'est comme si un jour je me suis réveillé et qu'il ne voulait plus parler ni être mon ami. , Je ne vais pas te mentir parce que, c'est comme être cool avec quelqu'un alors tu te réveilles juste un jour et ils ne sont plus … tu n'es pas assez bon ou tu sais, parce que tu mets en place de prendre des photos sur Instagram ou vous sortez avec des gens ou parlez à des gens qu'ils n'aiment pas, ils ne vous parlent plus. C'est donc en quelque sorte là que – c'est ce qui s'est passé. "

Dans un clip exclusif TooFab pour l'épisode de jeudi soir, Vanessa explique à Angela que Roméo a exprimé son intention de clore le "chapitre Angela" de sa vie.

Lorsqu'on lui a demandé si elle avait une réponse à cette déclaration, Angela a dit à TooFab: "Je veux dire, écoutez, je ne sais pas. Quoi que quelqu'un veuille faire, faites. Si vous ne voulez pas que je fasse partie de votre vie. .. "

"Je veux dire, je suis un atout", a-t-elle poursuivi. "Je suis une personne formidable et je suis un grand ami et je vais, tu vois ce que je veux dire? Comme si tu me contactes, bien sûr, je vais répondre."

Pendant ce temps, Roméo a clairement indiqué qu'il n'aimait pas comment Angela avait abordé leur querelle devant des caméras, plutôt qu'en privé. Cependant, Angela nous a dit que elle l'a contacté en privé en vain, seulement pour le voir en parler en public. Quand il s'agit de la frontière entre ce qu'elle pense et ce dont on ne devrait pas parler sur "GUHH", Angela a déclaré que "la frontière a été tracée" quand Roméo a parlé à sa sœur de tout sur la série.

"Je n'ai toujours pas reçu d'appels ou de SMS. Cela en dit long sur lui", a-t-elle ajouté. "Cela fait suffisamment de temps qu'il aurait déjà dû essayer de tendre la main et de le réparer."

Voyez comment le drame se jouera lorsque "Growing Up Hip Hip" sera diffusé jeudi soir à 21 h. ET sur WEtv.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.