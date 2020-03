Angelica Ross découvre que son petit ami a une fiancée et un enfant grâce à Twitter

La star de “Pose”, Angelica Ross, vient de découvrir que son nouveau petit ami est tout sauf 10 ans.

Un peu plus de 24 heures après “Histoire d’horreur américaine” L’actrice a révélé qu’elle sortait avec un nouvel homme et a partagé son enthousiasme et ses photos de lui sur les réseaux sociaux, elle est revenue avec une mise à jour bouleversante.

Mercredi, Ross a tweeté quelques photos de PDA avec son petit ami, ajoutant: “Enfin, je l’ai trouvé et je dois me distancer de lui. Un test précoce que nous nous engageons à réussir. Tu me manques B.”

Mais la distance sociale n’est pas ce qui s’est passé entre eux. Sa double vie a apparemment fait.

“Internet est incroyable”, a tweeté Ross jeudi matin, partageant son premier post. “J’ai parlé à la mère de son fils et de son fiancé toute la matinée. #PlotTwist!”

Un de ses partisans a ensuite expliqué la situation complète pour quiconque avait du mal à suivre, un résumé qu’elle a cosigné. “Pour ceux qui ne comprennent pas. La reine Angélique a trouvé cet homme et sortait ensemble. Elle a posté cela sur Twitter et nous avons tous REJOTIS de l’excitation”, a écrit le suiveur. “Twitter FBI a probablement vu le tweet et a dit à Angelica que cet homme a un enfant et qu’il est fiancé. Angelica a parlé à son fiancé toute la matinée.”

Ross l’a retweeté, ajoutant: “Fondamentalement”.

Vous me donnez des rires très TRÈS nécessaires en ce moment! pic.twitter.com/cUYIQUUvB7

– Angelica Ross (@angelicaross) 19 mars 2020

Elle a ensuite remercié ses fans d’avoir gardé le moral après le développement choquant, avant de dire qu’elle “renverserait le thé” sur son Instagram. Mais Ross a changé d’avis, se rendant compte qu’elle n’était «pas en état d’aller en LIVE sur mon IG ce soir et qu’elle« prierait à la place ».

L’actrice a terminé ses mises à jour en partageant simplement une capture d’écran de “Call Your Girlfriend” de Robyn, une chanson sur une femme suppliant son homme de rompre avec son autre copine.