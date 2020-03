Angelina Jolie fait un don de 1 million de dollars pour financer les repas des enfants vulnérables

2020-03-26 01:30:04

Angelina Jolie a fait un don de 1 million de dollars pour aider à fournir des repas aux enfants qui dépendent généralement des déjeuners scolaires, mais n’ont pas pu faire face aux fermetures d’école causées par la pandémie de coronavirus.

Angelina Jolie a fait don d’un million de dollars pour aider à fournir des repas aux enfants qui dépendent généralement des repas scolaires.

L’actrice de 44 ans a fait un don généreux à No Kid Hungry, un organisme de bienfaisance qui distribue de l’aide aux familles qui dépendent généralement des repas scolaires pour nourrir leurs enfants, mais ne peuvent pas le faire car de nombreuses écoles sont actuellement fermées en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Dans un communiqué, Angelina a déclaré: “Depuis cette semaine, plus d’un milliard d’enfants ne sont pas scolarisés dans le monde en raison de fermetures liées au coronavirus. De nombreux enfants dépendent des soins et de la nutrition qu’ils reçoivent pendant les heures de classe, dont près de 22 millions d’enfants en Amérique. qui dépendent de l’aide alimentaire. No Kid Hungry fait des efforts résolus pour atteindre autant d’enfants que possible. ”

Selon un communiqué de presse, No Kid Hungry a déjà distribué 2 millions de dollars à 78 organisations à travers les États-Unis, ainsi que l’octroi de nouvelles subventions d’urgence aux districts scolaires, aux banques alimentaires et aux organisations communautaires aidant à financer les repas des enfants.

Billy Shore, fondateur et président exécutif de Share Our Strength, l’organisation derrière No Kid Hungry, a déclaré: “Au cours de la semaine dernière, des personnes de tous horizons ont relevé le défi sans précédent de nourrir des enfants affamés pendant une pandémie mondiale. Je ‘ J’ai entendu des histoires de besoin déchirant et d’immense créativité, mais surtout de persévérance – un sentiment que nous ne laisserons aucune barrière se dresser entre un enfant et les repas sains dont il a besoin. ”

Donner à No Kid Hungry n’est pas la seule façon pour Angelina d’aider les personnes touchées par le coronavirus, car elle a également récemment fait un don à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et envoyé un soutien aux écoles qu’elle finance en Afghanistan, au Cambodge, au Kenya et en Namibie. aider à assurer qu’ils peuvent continuer à enseigner et à apprendre pendant la pandémie.

La star de ‘Maleficent: Mistress of Evil’ finance actuellement 10 écoles au Cambodge à travers la Fondation Maddox Jolie Pitt, créée au nom de son fils aîné qu’elle a adopté dans le pays asiatique.

Elle finance également l’école Angelina Jolie pour filles au Kenya et deux autres écoles pour filles en Afghanistan.

Mots clés: Angelina Jolie

Retour au flux

.