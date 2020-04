Angelina Jolie: Il est impossible d’être un parent parfait

2020-04-26 20:00:06

Angelina Jolie pense qu’il est “impossible” d’être un parent “parfait”, car elle insiste sur le fait que les enfants veulent juste que leurs parents soient “honnêtes” à propos de leurs erreurs.

La star “ Maléfique ” a Maddox, 18 ans, Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 13 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 11 ans, avec son ex-mari Brad Pitt, et a déclaré que la parentalité de ses enfants pendant la pandémie de coronavirus en cours a lui a appris qu’il n’était pas possible de “répondre à tous les besoins” tout le temps.

Elle a dit: “Maintenant, au milieu de cette pandémie, je pense à toutes les mères et tous les pères avec enfants à la maison. Tous espérant pouvoir tout faire correctement, répondre à tous les besoins et rester calme et positif. Une chose qui m’a aidé c’est de savoir que c’est impossible. ”

Angelina a insisté sur le fait que les enfants “ne veulent pas” que leurs parents soient “parfaits”, tant qu’ils peuvent être “honnêtes” à propos de leurs erreurs.

Elle a ajouté: “C’est une belle chose de découvrir que vos enfants ne veulent pas de vous. Ils veulent juste que vous soyez honnête. Et faire de votre mieux. En fait, plus ils doivent être grands là où vous êtes faibles, plus ils sont forts ils peuvent devenir. Ils vous aiment. Ils veulent vous aider. En fin de compte, c’est l’équipe que vous construisez. Et en quelque sorte, ils vous élèvent aussi. Vous grandissez ensemble. ”

La star de 44 ans a également réfléchi à sa “décision de devenir parent” lorsqu’elle a adopté Maddox du Cambodge en 2002, et a déclaré qu’il n’était “pas difficile” de “consacrer” sa vie à un autre être humain.

Écrivant dans le bulletin Parents du magazine TIME, elle a déclaré: “Je me souviens de la décision de devenir parent. Ce n’était pas difficile d’aimer. Ce n’était pas difficile de me consacrer à quelqu’un et à quelque chose de plus grand que ma vie. Ce qui était difficile était de savoir qu’à partir de maintenant, je devais être le seul à m’assurer que tout allait bien. Pour le gérer et le faire fonctionner. De la nourriture à l’école en passant par le médical. Quoi qu’il advienne. Et être patient.

“J’ai réalisé que j’avais arrêté de rêver constamment, au lieu de rester toujours prêt pour toute interruption dans ce que je faisais ou pensais pour répondre à un besoin. C’était une nouvelle compétence à acquérir.”

