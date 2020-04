Angelina Jolie n’a jamais pensé qu’elle deviendrait une mère

Bien que Angelina Jolie est une mère de six enfants, elle a maintenant révélé qu’elle “n’avait jamais pensé” qu’elle aurait des enfants.

Lors de l’édition en guest d’une édition spéciale de Fois Infolettre des parents, l’actrice de 44 ans a réfléchi à sa décision de devenir parent et a expliqué ce qui était le plus difficile pour elle lorsqu’il s’agissait de fonder une famille.

“Je n’étais pas une jeunesse très stable. En fait, je n’ai jamais pensé que je pourrais être la mère de quelqu’un”, a écrit Jolie, qui partage des enfants Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13 et jumeaux Knox et Vivienne, 11 avec ex-mari, Brad Pitt. “Je me souviens de la décision de devenir parent. Ce n’était pas difficile d’aimer. Ce n’était pas difficile de me consacrer à quelqu’un et à quelque chose de plus grand que ma vie.”

“Ce qui était difficile, c’était de savoir qu’à partir de maintenant, je devais être la seule à m’assurer que tout allait bien”, a-t-elle poursuivi. “Pour le gérer et le faire fonctionner. De la nourriture à l’école en passant par le médical. Quoi qu’il advienne. Et être patient.”

“J’ai réalisé que j’avais arrêté de rêver constamment, au lieu de rester toujours prêt pour toute interruption dans ce que je faisais ou pensais pour répondre à un besoin”, a expliqué Jolie, ajoutant que “c’était une nouvelle compétence à acquérir.”

Au milieu du pandémie de Coronavirus, Jolie a dit qu’elle pensait aux parents isolés à la maison avec leurs enfants et a souligné à quel point il était “impossible” pour eux d’être toujours “parfaits”.

“Je pense à toutes les mères et tous les pères avec enfants à la maison”, écrit-elle. “Tout en espérant qu’ils peuvent tout faire correctement, répondre à tous les besoins et rester calme et positif. Une chose qui m’a aidé est de savoir que c’est impossible.”

“C’est une belle chose de découvrir que vos enfants ne veulent pas que vous soyez parfaits. Ils veulent juste que vous soyez honnête. Et faire de votre mieux”, a conclu Jolie. “En fait, plus ils doivent être grands là où vous êtes faibles, plus ils peuvent devenir forts. Ils vous aiment. Ils veulent vous aider. Donc au final, c’est l’équipe que vous construisez. Et en quelque sorte, ils vous élevez aussi. Vous grandissez ensemble. “

En tant que rédacteur collaborateur de Time, le lauréat d’un Oscar a écrit plusieurs éditoriaux pendant la pandémie, dont un qui met en lumière les enfants qui peuvent être vulnérables à la maltraitance des enfants tout en étant mis en quarantaine à la maison avec leurs parents.

“Isoler une victime de sa famille et de ses amis est une tactique de contrôle bien connue des agresseurs”, écrit-elle dans un essai publié plus tôt ce mois-ci. “Cela signifie que l’éloignement social nécessaire pourrait alimenter par inadvertance une augmentation directe des traumatismes et des souffrances des enfants vulnérables.”

Toujours pendant la crise sanitaire mondiale, Jolie a travaillé avec l’UNESCO à la création d’une Coalition mondiale pour l’éducation, en plus de faire un don à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et de donner 1 million de dollars à No Kid Hungry le mois dernier.

“Depuis cette semaine, plus d’un milliard d’enfants ne sont pas scolarisés dans le monde en raison de fermetures liées au coronavirus”, a-t-elle déclaré. dans un rapport à l’époque. “De nombreux enfants dépendent des soins et de la nutrition qu’ils reçoivent pendant les heures de classe, y compris près de 22 millions d’enfants en Amérique qui dépendent de l’aide alimentaire. No Kid Hungry fait des efforts résolus pour atteindre autant d’enfants que possible.”

