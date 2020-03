Angelina Jolie: Nous devons valoriser les filles

2020-03-09 07:30:06

Angelina Jolie a exhorté les gens à “valoriser les filles” afin de les voir devenir “plus fortes” et “plus saines”, dans un message rédigé pour la Journée internationale de la femme.

Angelina Jolie a exhorté les gens à “valoriser les filles”.

L’actrice «Maléfique» – qui a Maddox, 18 ans, Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 13 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 11 ans, avec son ex-mari Brad Pitt – veut voir le monde «prendre soin» des jeunes filles, afin de les voir devenir “plus fortes” et “plus saines”.

Angelina a révélé que sa fille aînée Zahara et sa plus jeune fille Vivienne ont toutes deux récemment été hospitalisées pour subir des opérations, et ne pouvaient pas croire à quel point elles étaient utiles l’une pour l’autre.

Dans un essai pour le magazine TIME qui a marqué la Journée internationale de la femme dimanche (08.03.20), Angelina a écrit: “J’ai passé les deux derniers mois dans et hors des chirurgies avec ma fille aînée, et il y a quelques jours, j’ai regardé sa jeune sœur passer sous le couteau pour une chirurgie de la hanche.

“Ils savent que j’écris ceci, parce que je respecte leur vie privée et nous en avons discuté ensemble et ils m’ont encouragé à écrire.

“Ma plus jeune fille a étudié les infirmières avec sa sœur, puis a aidé la prochaine fois. J’ai vu comment toutes mes filles ont si facilement tout arrêté et se sont mises les premières, et j’ai ressenti la joie d’être au service de celles qu’elles aiment.”

L’actrice de 44 ans a souligné l’importance “d’apprécier” la douceur des jeunes filles, plutôt que de “l’abuser”.

Elle a ajouté: “Donc, ce jour-là, je souhaite que nous apprécions les filles. Prenez soin d’elles. Et sachez que plus elles grandiront, plus elles seront en bonne santé et plus elles redonneront à leur famille et à leur communauté.”

Et Angelina a terminé son essai en encourageant les filles à “se battre” et à ne jamais laisser les autres essayer de leur dire qu’elles ne sont pas “précieuses et spéciales”.

Elle a écrit: “Mon message aux filles est, battez-vous, petites dames. Vos soins mutuels seront une grande partie de votre chemin à suivre.

“Gardez votre sang-froid. Connaissez vos droits. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous n’êtes pas précieux et spécial et, surtout, égal.”

Mots clés: Angelina Jolie, Brad Pitt

Retour au flux

.